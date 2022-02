Κοινωνία

Καλλιθέα: Βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι

Ποιος ήταν ο 33χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε διαμέρισμα. Τι "δείχνει" η έρευνα της Αστυνομίας.



Νεκρός με μια σφαίρα από 38άρι περίστροφο βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης ένας 33χρονος σε διαμέρισμα ημιορόφου στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 34χρονος που εντοπίστηκε νεκρός, από τη μητέρα του, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε αυτοκτόνησε

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε, ενώ δίπλα του βρέθηκε ένα περίστροφο.

Ο 33χρονος έφερε θανάσιμο τραύμα στην όπισθεν πλάγια δεξιά πλευρά του κεφαλιού από πυροβόλο όπλο, συγκεκριμένα περίστροφο διαμετρήματος 38 mm το οποίο, σύμφωνα με μια μαρτυρία, βρέθηκε μεν δίπλα από τον 33χρονο, αλλά από την αριστερή πλευρά.

Τι κρύβεται πίσω από την αυτοκτονία γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίου της Πλάκας προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν οι άνδρες της Ασφάλειας.

«Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί σημείωμα. Ο άνθρωπος ήταν υπό αφόρητη ψυχολογική πίεση λόγω της αδυναμίας να έχει πρόσβαση στο γιο του. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο πασχίζαμε να βρούμε τη λύση στην εισαγγελία η οποία δυστυχώς όπως φαίνεται υποτίμησε το θέμα» τονίζει στο protothema.gr ο δικηγόρος του αυτόχειρα κ. Γιάννης Μαρακάκης.

