“Το Πρωινό” - Τζεφ Μοντάνα: Ο Λιγνάδης κι η ένταση με Λιάγκα και Σκορδά (βίντεο)

Εκνευρισμός επικράτησε στο στούντιο της εκπομπής, ανάμεσα στους παρουσιαστές και την καλεσμένη τους, για τα ερωτήματα που της έκαναν.

«Είμαι κατά της βίας, των βιασμών και του Δημήτρη Λιγνάδη. Είμαι μάρτυρας υποστήριξης των μηνυτών», είπε την Παρασκευή στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Τζεφ Μοντάνα, που παλαιότερα έχει μιλήσει δημοσίως για την ερωτική σχέση με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Όπως είπε, δυσανασχετώντας διαρκώς για τα ερωτήματα που δεχόταν από την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, «δεν ήρθα να απολογηθώ για τα τραύματα μου. Προσωπικές ιστορίες και τραύματα έχουμε όλοι να διηγηθούμε. Δεν ήρθα εδώ για αυτό. Ήρθα για να δούμε τα επόμενα βήματα πως θα πάμε παρακάτω σαν κοινωνία».

Στην διάρκεια της συνομιλίας, η Τζεφ Μοντάνα είπε πως «ο Κούγιας είναι ένας άνθρωπος που μας προσβάλει. Είπε ότι οι μάρτυρες υπεράσπισης είναι αναξιόπιστοι», ενώ όπως δήλωσε «είμαι θύμα του Δημήτρη Λιγνάδη, έχω υποστεί ότι έχουν υποστεί άτομα που τους ασκήθηκε βία», εκφράζοντας με κάθε τρόπο την συμπαράσταση της στους μηνυτές του καλλιτέχνη.

Αναφέρθηκε ακόμη στο περιστατικό με τον μαθητή του Μουσικού Σχολείου στο Ίλιον, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «εγώ είμαι αυτό το παιδί. Μεγάλωσα στην Κόρινθο και συχνά, από το γυμνάσιο, πήγαινα στο σχολείο με φούστα».

Όλη η συνέντευξη έγινε μέσα σε κλίμα έντασης, με διαρκή δηκτικά σχόλια και “νουθεσίες” προς τους παρουσιαστές της εκπομπής, με τον Γιώργο Λιάγκα εμφανώς να συγκρατεί τον εαυτό του και το… στόμα του, ενώ η Φαίη Σκορδά προσπαθούσε να εκτονώσει την διάχυτη νευρικότητα:

