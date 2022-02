Πολιτική

Πλακιωτάκης: Η Τουρκία συμπεριφέρεται σαν κράτος – πειρατής

Το μήνυμα του Υπουργού Ναυτιλίας από τη Σαμοθράκη, με αφορμή τα εγκαίνια του πλωτού ασθενοφόρου.

«Τις τελευταίες ημέρες οι δηλώσεις και αιτιάσεις της Τουρκίας, δεν είναι μόνο πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, είναι πέρα και έξω από κάθε λογική.

Ας αντιληφθεί επιτέλους η Τουρκία ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν κράτος-πειρατής. Ο σεβασμός των κανόνων του διεθνούς δικαίου είναι προϋπόθεση για σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα επιδιώκει, προστατεύοντας την ίδια στιγμή αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» δήλωσε από το νησί της Σαμοθράκης ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων του νέου πλωτού ασθενοφόρου που εντάσσεται στο στόλο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της ΠΑΜΘ, ο κ. Πλακιωτάκης εξήρε το ρόλο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο φυλάσσει όχι μόνο τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μειώσει, όπως χαρακτηριστικά είπε «με εντυπωσιακό τρόπο τις μεταναστευτικές ροές το 2021 σε σχέση με το 2019 σε ποσοστό 85%» ενώ «διασφαλίζει τη νομιμότητα στις θάλασσες, εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον, σώζει ζωές».

