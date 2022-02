Κόσμος

Βολιβία: μωρό νεκρό σε τροχαίο με λεωφορείο

Πως συνέβη η πολύνεκρη τραγωδία, που βύθισε στο πένθος όλη την χώρα.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο της δημόσιας συγκοινωνίας «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου φορτηγού σε αυτοκινητόδρομο της Σάντα Κρουζ στην ανατολική Βολιβία.

Ο αστυνομικός Φέλιξ Κίσπε δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τη Σάντα Κρουζ ντε λα Σιέρρα με προορισμό το Σαν Χαβιέ.

Το μικρό λεωφορείο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο επτά ενήλικες και ένα μωρό μόλις ενός έτους, ανέφερε ο ίδιος.

Αστυνομικοί απεγκλώβισαν τις σορούς των θυμάτων και άρχισαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος, ανέφερε ο Κίσπε, συμπληρώνοντας ότι το λεωφορείο εικάζεται πως είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα.

Εικόνες από τηλεοπτικά δίκτυα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μικρό λεωφορείο να έχει «σφηνωθεί» στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Ο Κίσπε επεσήμανε ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την κυκλοφορία όταν σταμάτησε το όχημα, όπως να ανάψει τα αλάρμ και να τοποθετήσει κώνους ή ένα τρίγωνο έκτακτης ανάγκης λίγα μέτρα μακριά.

