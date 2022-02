Κόσμος

Γαλλία - Αντιεμβολιαστές: Με οχήματα προσπάθησαν να μπουν στο Παρίσι

Η αστυνομία στη Γαλλία ανακοίνωσε πως σταμάτησε 500 οχήματα με αντιεμβολιαστές διαδηλωτές που προσπάθησαν να εισέλθουν στο Παρίσι.

Η αστυνομία σταμάτησε τα οχήματα αυτά σε τρία σημεία εισόδου στο Παρίσι και έδωσε περισσότερες από 150 κλήσεις, όπως διευκρινίζει η ίδια σε μήνυμά της στο Twitter.

Η γαλλική αστυνομία έχει κινητοποιήσει χιλιάδες μέλη της, έχει στήσει σημεία ελέγχου και αναπτύξει θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και φορτηγά με αντλίες νερού υπό πίεση προετοιμαζόμενη για τις διαμαρτυρίες.

Αυτοκινητιστές από διάφορες πόλεις της Γαλλίας, αντλώντας έμπνευση από τη διαμαρτυρία του λεγόμενου “κομβόι της ελευθερίας” στον Καναδά, προσπαθούν σήμερα να εισέλθουν στη γαλλική πρωτεύουσα αψηφώντας αστυνομική εντολή που το απαγορεύει.

