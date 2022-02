Κοινωνία

Χανιά - Γηροκομείο: Προφυλακίστηκαν η ιδιοκτήτρια και η κόρη της

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τέσσερις από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση των θανάτων ηλικιωμένων στο γηροκομείο στα Χανιά, έπειτα από μία μαραθώνια διαδικασία, η οποία διήρκησε 22 ώρες.

Συγκεκρικένα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν η ιδιοκτήτρια του γηροκομείου και η κόρη της, καθώς και δυο γιατροί.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δυο νοσηλευτές και ο διοικητικός υπάλληλος.

Η απόφαση ελήφθη μετά από περίπου 22 ωρες διαδικασίας, καθώς οι απολογίες των επτά κατηγορουμένων άρχισαν διαδοχικά από τις 7:00 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκαν στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ακολούθησε η διάσκεψη εισαγγελέα και ανακριτή η οποία έληξε στις 5.00 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ανακοινώθηκαν και οι αποφάσεις τους για τους 7 κατηγορουμενους.

Ο Νίκος Ρουσόπουλος, δικηγόρος της μητέρας και της κόρης στις οποίες ανήκει το γηροκομείο, μετά το τέλος της διαδικασίας δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα της υπεράσπισης για εξέταση μαρτύρων και ιατροδικαστών και άφησε αιχμές για την διαδικασία.

