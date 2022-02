Οικονομία

Χατζηδάκης - ΕΦΚΑ: Τα τεράστια προβλήματα θα λυθούν με ριζοσπαστικές λύσεις

Επιπλέον τρεις νέες ρυθμίσεις για ομογενείς, ασφαλιστική ικανότητα και ανασφάλιστους υπερήλικες.



«Το κοινωνικό πρόσωπο του ΕΦΚΑ πρέπει να αποδεικνύεται στην πράξη. Αυτό επιχειρούμε με τις ριζοσπαστικές αλλαγές που κάνουμε» δηλώνει ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Αναλύοντας τους λόγους για τους οποίους κρίνονται αναγκαίες οι ρυθμίσεις που προωθούνται με το νομοσχέδιο και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για έναν ΕΦΚΑ που θα εξυπηρετεί πραγματικά τους πολίτες και δεν θα τους βασανίζει. «Αντίθετα, η υπεράσπιση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης της σημερινής κατάστασης μπορεί να ικανοποιεί ορισμένες μειοψηφίες μέσα στον ΕΦΚΑ, αλλά προφανώς έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα και τις επιθυμίες των ασφαλισμένων. Άλλωστε, μιλάνε για κοινωνικό πρόσωπο, ενώ έκαναν τη φύρδην-μίγδην συγχώνευση το 2016 και ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε από τον ΣΥΡΙΖΑ 1.059.000 ασφαλιστικές εκκρεμότητες!» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας.

Τονίζει δε ότι η βασική αλλαγή, που εισάγεται, είναι ένα πλέγμα κινήτρων και ελέγχων. «Εισάγουμε κίνητρα, για να προσελκύσουμε ικανά στελέχη, αλλά και για να επιβραβεύσουμε τους καλύτερους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, όταν βγάζουν περισσότερες συντάξεις ή όταν εξυπηρετούν περισσότερους πολίτες, αλλά εισάγουμε και ελέγχους, για να μην υπάρχει καθεστώς ατιμωρησίας» υπογραμμίζει.

Με τη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης προαναγγέλλει επίσης ότι θα κατατεθεί σχετική τροπολογία στο πλαίσιο του νομοσχεδίου η οποία θα κάνει πράξη τη δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους ομογενείς. «Με την προτεινόμενη διάταξη, αλλάζουμε τα 40 έτη διαμονής σε 30 για τους Έλληνες Βορειοηπειρώτες και στους Έλληνες Πόντιους που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, διότι για αντικειμενικούς λόγους δεν είχαν τη δυνατότητα να παλλινοστήσουν στην Ελλάδα πριν από το 1990. Διευκολύνουμε, έτσι, την απονομή από 01/01/2022 πλήρους εθνικής σύνταξης στους ανθρώπους αυτούς. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε σε πραγματικούς όρους την εθνική σύνταξη που λαμβάνουν. Με τη μείωση του ορίου για την πλήρη εθνική σύνταξη στα 30 χρόνια, πλέον, κάθε ένας από τους ομογενείς αυτούς θα δει αντίστοιχη αύξηση στη σύνταξή του. Η πλήρης σύνταξη θα δίνεται πλέον στα 30 χρόνια παραμονής, ενώ αντίστοιχη θετική επίδραση θα υπάρχει και για όσους έχουν διαμονή μικρότερη των 30 ετών. Πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που η Πολιτεία χρωστούσε στους ομογενείς μας!» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης προσθέτει ότι στις τροπολογίες, που θα κατατεθούν στο νομοσχέδιο, περιλαμβάνεται ρύθμιση για την παράταση χωρίς προϋποθέσεις για έναν χρόνο της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων και των μελών των οικογενειών τους, για τους οποίους η ασφαλιστική ικανότητα ανανεωνόταν με ειδικές διατάξεις μέχρι και το 2020. Όπως διευκρινίζει, «σε αυτούς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες. Επιπλέον, παρατείνεται με την ίδια διάταξη η ασφαλιστική κάλυψη εργαζομένων οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος συνέχισαν να υφίστανται τις επιπτώσεις της πανδημίας και έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού από το υπουργείο Εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών».

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας αναφέρει ότι θα ξεμπλοκάρει το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 7.500 χιλιάδες ανασφάλιστους υπερήλικες. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζει ότι η ρύθμιση, «που φέρνουμε, πλέον προβλέπει ότι δεν χρειάζεται να ερευνάται, εάν ο υπερήλικας έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη, αλλά μόνο εάν λαμβάνει σύνταξη, οριστική ή προσωρινή ή προκαταβολή σύνταξης, ίση ή ανώτερη από το επίδομα και περιγράφει τον μηχανισμό για τον σχετικό έλεγχο. Αυτό είναι πολύ πιο απλό και θα γίνεται σχεδόν αυτόματα από τον ΕΦΚΑ. Έτσι, πολλές εκκρεμείς αιτήσεις θα απαντηθούν αμέσως και πολλοί υπερήλικες δεν θα χρειάζεται πια να περιμένουν, για να λάβουν ένα επίδομα που αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό πόρο για τον βιοπορισμό τους!» εξηγεί ο κ. Χατζηδάκης.

