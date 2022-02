Υγεία - Περιβάλλον

Αγίου Βαλεντίνου και Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού: Δράσεις του ΕΟΔΥ

Ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων ο ΕΟΔΥ αναλαμβάνει δράση για το κοινό. Δείτε αναλυτικά.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προφυλακτικού και την Γιορτή των Ερωτευμένων, το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας του Ε.Ο.Δ.Υ. σε συνεργασία με το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για το HIV/AIDS και το Τμήμα Ηπατιτίδων προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες ειδικά για τις 14 Φεβρουαρίου:

Δωρεάν, ανώνυμο και εμπιστευτικό έλεγχο με ταχεία ανίχνευση (rapid test) για HIV, Ηπατίτιδα Β, Σύφιλη και Χλαμύδια

Συμβουλευτική πριν και μετά το τεστ και Ιατρική καθοδήγηση σε θέματα σεξουαλικής υγείας

Δωρεάν διάθεση προφυλακτικών στο κοινό

Εκπαίδευση στη σωστή χρήση προφυλακτικού