Σάκκαρη: ήττα με απίστευτη ανατροπή

Αν και κέρδισε το πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη, δεν κατόρθωσε να πάρει τη νίκη κια έτσι έχασε τον πολυπόθητιο τίτλο.

Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε «μια ανάσα» από τον δεύτερο -και σπουδαιότερο ως τώρα- τίτλο της επαγγελματικής καριέρας της, αλλά ένα «κλακάζ» στο φινάλε του τελικού τής στέρησε το τρόπαιο στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης.

Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό, όπου κατά διαστήματα παίχθηκε τένις πολύ υψηλού επιπέδου, η 26χρονη Ελληνίδα (Νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη) έχασε από την Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 9 στον κόσμο) με 5-7, 7-6 (4), 7-5, αν και προηγήθηκε με 5-2 στο τρίτο σετ, μετά την ήττα και του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό.

Το παιχνίδι στο ξεκίνημα ήταν ισορροπημένο, όμως ο Κονταβέιτ ήταν πιο αποφασιστική στα κρίσιμα σημεία, έκανε ένα break και προηγήθηκε 5-2, δείχνοντας να έχει σχεδόν εξασφαλίσει το πρώτο σετ.

Κάπου εκεί, η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πήρε εξαιρετικούς πόντους και πίεσε την αντίπαλό της, που δεν ανταποκρίθηκε όπως θα έπρεπε. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε ένα τρομερό σερί πέντε κερδισμένων γκέιμ και έφερε... τούμπα το πρώτο σετ, κερδίζοντάς το με 7-5.

Με κεκτημένη ταχύτητα, η Σάκκαρη ξεκίνησε με break και το δεύτερο σετ και προηγήθηκε 2-0. Οπως ήταν φυσιολογικό μετά από επτά συνεχόμενα χαμένα γκέιμ, η εξαιρετικά φορμαρισμένη Εσθονή αντέδρασε και επανέφερε την ισορροπία (3-3), η οποία διατηρήθηκε ως το 5-5.

Εκεί η Ελληνίδα τενίστρια έφτασε σε δύο break points, τα οποία όμως έχασε με ισάριθμα χτυπήματα στο φιλέ, δίνοντας την ευκαιρία στην Κονταβέιτ να βγει από τη δύσκολη θέση και να κρατήσει το σερβίς της.

Στο επόμενο γκέιμ η Σάκκαρη χρειάστηκε να σώσει σετ-μπολ, τα κατάφερε και έστειλε το σετ στο τάι-μπρέικ, όπου η Κονταβέιτ με ένα μικρό σερί τριών πόντων προηγήθηκε 6-3 και επικράτησε με 7-4.

Θεωρητικά, η Εσθονή είχε πλέον το προβάδισμα, τόσο στην ψυχολογία όσο και στην φυσική κατάσταση, δεδομένου ότι η Σάκκαρη έπαιξε χθες (12/2) έναν ημιτελικό τριών και πλέον ωρών. Το τένις όμως έχει περιέργες διακυνμάνσεις, κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα στο τρίτο σετ του τελικού.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μπήκε συγκεντρωμένη και αποφασισμένη, έκανε στο ξεκίνημα break, προηγήθηκε 3-0 και στη συνέχεια έσωσε τρία break points, για να κάνει το 4-1, ενώ έφτασε εύκολα στο 5-2.

Η Κονταβέιτ όμως έμεινε «ζωντανή», πήρε πίσω το break και κράτησε με δυσκολία το σερβίς της για να ισοφαρίσει 5-5. Η απόδοση της Σάκκαρη έπεσε κατακόρυφα στο φινάλε και η 26χρονη Εσθονή έκανε αυτό που είχε... πάθει στο πρώτο σετ: πήρε πέντε συνεχόμενα γκέιμ και έφτασε στο 7-5, για να κατακτήσει τον έκτο τίτλο της καριέρας της και πέμπτο το τελευταίο εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η πιο φορμαρισμένη αθλήτρια στο tour αυτή την εποχή.

