VMRO: Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία να γίνουν ομόσπονδο Κράτος

Τι αναφέρει η πρόταση του VMRO, που σχετίζεται και με την προσπάθεια των Σκοπίων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόμμα VMRO-Βουλγαρικό Εθνικό Κίνημα εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι η Βουλγαρία και η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχουν κοινή ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά και αυτή είναι η μελλοντική τους πορεία, γράφει σε τηλεγράφημά του το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA. Ένα από τα θέματα εστιάζει στην πολιτική της Βουλγαρίας έναντι της Βόρειας Μακεδονίας, ανακοίνωσε το κόμμα στο 8ο συνέδριό του, που διεξήχθη στη Σόφια το Σάββατο.

Η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, της βουλγαρικής ρίζας του σημερινού της πληθυσμού και την προστασία των δικαιωμάτων του, επισημαίνεται στο τηλεγράφημα του BTA. Το VMRO καλεί τις κυβερνήσεις και τις πολιτικές οργανώσεις της Βουλγαρίας και της Βόρειας Μακεδονίας να σχηματίσουν ομοσπονδία μεταξύ των δύο χωρών με βάση την κοινή τους πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά και τα κοινά γεωπολιτικά συμφέροντα.

Όπως αναφέρει το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων, το έγγραφο απαριθμεί 14 προτεραιότητες των οποίων το VMRO είναι εγγυητής, όπως η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η πρόσβαση στον πολιτισμό για όλους τους Βούλγαρους, ενεργειακή ανεξαρτησία βασιζόμενη στην κατασκευή νέου δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της δυναμικότητας παραγωγής πυρηνικής ενέργειας), λειτουργική οικονομία και δίκαιοι κανόνες για τις επιχειρήσεις, συνταγματικές αναθεωρήσεις που διασφαλίζουν ευρύτερες εξουσίες στον πρόεδρο, πλειοψηφικό σύστημα και δημοψηφίσματα, στέρηση των δικαιωμάτων από τους αναλφάβητους και όσους δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος και μη παρέμβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση στα θρησκευτικά θέματα την εκπαίδευση της Βουλγαρίας.

Το VMRO εξέλεξε τρεις προέδρους στο συνέδριό του. Έπειτα από 25 χρόνια στο τιμόνι του κόμματος, ο ηγέτης του Κρασιμίρ Καρακατσάνοφ παραιτήθηκε όταν το κόμμα του έλαβε μόλις πάνω από το 1% των ψήφων στις εκλογές της 14ης Νοεμβρίου 2021.

Οι αντιπρόσωποι ψήφισαν ομόφωνα υπέρ των νέων προέδρων: Ανγκέλ Τζαμπάσκι, Ισκρέν Βεσελίνοφ και Αλεξάντερ Σίντι. Μέχρι τώρα, ο Τζαμπάσκι ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και είναι ευρωβουλευτής για δεύτερη θητεία, ο Βεσελίνοφ ήταν επίσης αντιπρόεδρος και ο Σίντι ήταν μέλος της εθνικής ηγεσίας. Ο οργανωτικός γραμματέας Γιούλιαν Ανγκέλοφ εξελέγη γενικός γραμματέας.

Ανοίγοντας το συνέδριο, ο Καρακατσάνοφ δήλωσε ότι η χώρα περνά δύσκολες στιγμές λόγω της Covid και της οικονομικής κρίσης. Κάνοντας μια ανασκόπηση των τελευταίων τριών ετών, δήλωσε ότι ως μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό Μπόικο Μπορίσοφ, το VMRO κράτησε σκληρή γραμμή η οποία "απέτρεψε μια οπισθοδρόμηση στις σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία".

