Αγίου Βαλεντίνου: Η Φίνος Φιλμ γιορτάζει με ένα απολαυστικό βίντεο

H Φίνος Φιλμ γιορτάζει με τον δικό της... ρετρό τρόπο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.



Με ένα απολαυστικό βίντεο η Φίνος Φιλμ γιορτάζει με τον δικό της... ρετρό τρόπο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.



Το βίντεο της Φίνος Φιλμ, που αναρτήθηκε στα social media, ξεκινάει με τον κ. Φλωρά, Δημήτρης Παπαμιχαήλ να απαγγέλει «έρως ανίκατε μάχαν» κοιτώντας όλο νόημα την Λίζα Παπασταύρου, Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» του Αλέκου Σακελλάριου.

Στη συνέχεια ακολουθούν εξίσου ρομαντικές σκηνές από ταινίες, μεταξύ άλλων, με τον Θανάση Βέγγο, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τον Κώστα Βουτσά και αρκετές από τις όμορφες κυρίες του ελληνικού κινηματογράφου της εποχής.

Δείτε το βίντεο από τη Φίνος Φίλμ:

