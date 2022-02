Κοινωνία

Λιγνάδης: Ο Κούγιας για τον Ρουβά και το εξώδικο στον Βλάχο

O Κούγιας στέλνει εξώδικο στον δικηγόρο Γιώργο Βλάχο για την υπόθεση Λιγνάδη. Το σχόλιο του ποινικολόγου για την τοποθέτηση του Σάκη Ρουβά.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη, Αλέξης Κούγιας με αφορμή τις δηλώσεις ενός εκ των συνηγόρων υποστηρίξεως της κατηγορίας, του κ. Βλάχου, σε τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, "ο Αλέξης Κούγιας αποστείλει στον κ. Βλάχο εξώδικη πρόσκληση- διαμαρτυρία- δήλωση, ώστε να ανασκευάσει δημοσίως τις τοποθετήσεις, άλλως θα στραφεί εναντίον του ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων θα στραφεί και ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης".

Επιπλέον, ο γνωστός ποινικολόγος στην ανακοίνωσή του κάνει αναφορά και στον σάλο που προκλήθηκε μετά από δηλώσεις του Σάκη Ρουβά για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεατρου.



Ολόκληρη η ανακοίνωση του γραφείου του Αλέξη Κούγια:

"Όλο το Σαββατοκύριακο, σε όλες τις τηλεοπτικές εκπομπές, ένας εκ των συνηγόρων υποστηρίξεως της κατηγορίας, ο γνωστός από αυτή την υπόθεση κύριος Βλάχος, καταρρακώνοντας τόσο το τεκμήριο αθωότητας του κύριου κατηγορουμένου, ο οποίος εξαρχής αρνείται την ενοχή του, αλλά και κάθε έννοια δικηγορικής δεοντολογίας, ισχυρίστηκε το εντελώς ψευδές και συκοφαντικό για τον επικεφαλής του γραφείου μας, κύριο Αλέξιο Κούγια, ότι δήθεν το απόλυτα δικαιολογημένο αίτημά του να διακοπεί η επιδίκαση της υποθέσεως για 15 ήμερες, όπως ορθά το αποδέχτηκε το Δικαστήριο, έχει σαν μοναδικό σκοπό να συμπληρωθεί το δεκαοχτάμηνο και να μείνει ελεύθερος ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης, αποκρύπτοντας προς όσους παρακολούθησαν τους ισχυρισμούς του, ότι όχι μόνο το δεκαοχτάμηνο δεν υπάρχει κίνδυνος να συμπληρωθεί, αλλά ότι δεν έχει συμπληρωθεί ούτε καν το δωδεκάμηνο της προσωρινής του κρατήσεως, το οποίο συμπληρώνεται την 20.2.2022 και ήδη το αρμόδιο συμβούλιο έχει παρατείνει την προσωρινή κράτηση του κύριου Λιγνάδη έως την 20.8.2022, οπότε και συμπληρώνεται το δεκαοχτάμηνο της προσωρινής κράτησης του.

Ο συγκεκριμένος δικηγόρος απέκρυψε και το αίτημα του επικεφαλής του γραφείου μας, κ. Αλεξίου Κούγια, να οριστούν και δικάσιμοι εντός του χρονικού διαστήματος των δικαστικών διακοπών του Πάσχα, ώστε να ολοκληρωθεί η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη έως το τέλος Απριλίου 2022, αποδεικνύοντας, όχι με κωμικούς και ψευδείς ισχυρισμούς στην τηλεόραση, αλλά με πραγματικά αιτήματα εντός του Δικαστηρίου ότι τα κωλύματα του κύριου Κούγια (υποθέσεις folli follie, Kοντοστάθη – ψευτογιατρού, Τοπαλούδη, δίκη Μάνδρας και τουλάχιστον 20 κακουργηματικές δίκες σοβαρών ανθρωποκτονιών και λοιπών αδικημάτων) ήταν όλα αληθινά, γι’ αυτό και έγιναν αποδεκτά από το Δικαστήριο, και όχι προσχηματικά προς τον συγκεκριμένο κύριο.

Σήμερα, ο κύριος Κούγιας θα αποστείλει στον κύριο Βλάχο εξώδικη πρόσκληση- διαμαρτυρία- δήλωση, ώστε να ανασκευάσει δημοσίως τις τοποθετήσεις, άλλως θα στραφεί εναντίον του ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων θα στραφεί και ο κύριος Δημήτρης Λιγνάδης, τόσο για την παράνομη έλλειψη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητος, όσο και για όσα ψευδή και συκοφαντικά έχει δηλώσει γι’ αυτόν σε όλες τις εκπομπές που έχει εμφανιστεί σχεδόν καθημερινά εδώ και ένα χρόνο, με σκοπό να τρομοκρατηθούν όλοι όσοι τον γνωρίζουν πραγματικά και να μη προσέλθουν ως μάρτυρες υπερασπίσεώς του, όπως συνέβη και με το γνωστό καλλιτέχνη κύριο Ρουβά, εναντίον του οποίου επετέθησαν ενορχηστρωμένα οι γνωστοί άγνωστοι του διαδικτύου, επειδή τόλμησε να αναδείξει την πραγματική προσωπικότητα του κύριου Λιγνάδη".

