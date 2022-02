Life

“The 2Night Show”: Αγίου Βαλεντίνου με λαμπερούς καλεσμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποδέχεται απόψε ανήμερα της "γιορτής του έρωτα" στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Με το αγαπημένο της τραγούδι και έναν χορό, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show», απόψε στις 23:45 ανήμερα της «γιορτής του έρωτα», τη Δούκισσα Νομικού. Λαμπερή και χαμογελαστή, η Δούκισσα Νομικού μοιράζεται λεπτομέρειες από τη διαδρομή της στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης. Μεταξύ άλλων, θυμάται με συγκίνηση τη συνεργασία της με τον Θέμο Αναστασιάδη, μιλάει για την παρουσίαση του «Super Makeover» και εξηγεί γιατί δεν θέλει να κάνει, πλέον, καθημερινή εκπομπή.

Πώς κατάφερε να κρατήσει τη σιλουέτα της μετά από δύο παιδιά και γιατί είναι «αχώριστοι» με τον σύζυγό της Δημήτρη; Στη συνέχεια, η όμορφη παρουσιάστρια «συστήνει» στο κοινό το νέο επιχειρηματικό της εγχείρημα, στον χώρο των καλλυντικών, και αφήνει το προσωπικό της «άρωμα» στο στούντιο. Στη συνάντησή της με τον Σπύρο Ντούγια, ακολουθεί την παιχνιδιάρικη διάθεσή του, αλλά δεν γλιτώνει από τις «παράξενες» απορίες του μικρού παρουσιαστή. Τέλος, παίζει «Μάντεψέ το!» με τραγούδια που αποπνέουν ερωτική διάθεση.

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Γιώργος Σαμπάνης. Ο υπερταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός μιλάει για την πορεία του στη μουσική, καθώς και για τη συνεργασία του με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ποια μεγάλη επιτυχία του δόθηκε στον Αντώνη Ρέμο, ενώ είχε γραφτεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη; Ποιο τραγούδι έμεινε για χρόνια στο «συρτάρι» μέχρι που το ερμήνευσε με τεράστια επιτυχία ο Νίκος Οικονομόπουλος;

Ο Γιώργος Σαμπάνης μιλάει για τη μεγάλη αδυναμία του στον Δημήτρη Μητροπάνο, για το όνειρό του που έμεινε ανεκπλήρωτο, τον θαυμασμό για την Χάρις Αλεξίου, αλλά και για τις επιρροές που έχει από τον Σωκράτη Μάλαμα. Τέλος, αποκαλύπτει πώς ένιωσε όταν ο παραγωγός Γιάννης Δόξας, του ζήτησε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Σ’ αφήνω τώρα στον επόμενο», αλλά και γιατί ευγνωμονεί τον Θεό που τελικά το είπε.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο 12ος εμπλεκόμενος στην επίθεση

Κυψέλη: Η αδερφή του 7χρονου είχε ενημερώσει την δασκάλα για τον Ανδρέα

Μενίδι – καταδίωξη: πυροβολισμοί και τραυματισμός αστυνομικών