Εμβόλιο Novavax: Έρχονται 168000 δόσεις την επόμενη εβδομάδα

Ξεπεράστηκαν οι 19.840.000 εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού, είπε ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Τι θα γίνει με τα πιστοποιητικά νόσησης όσων νόσησαν δεύτερη φορά.

Ξεπεράστηκαν, σήμερα, οι 19.840.000 εμβολιασμοί κατά της covid-19. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.815.000 πολίτες, δηλαδή το 74,4% του γενικού πληθυσμού και 84,1% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες που εμβολιάστηκαν με τουλάχιστον μία δόση είναι 74,2% του γενικού πληθυσμού και 85,2% του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότεροι από 7.440.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 70,8% του γενικού πληθυσμού και 80% του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 70,7% του γενικού πληθυσμού και 81,9% του ενήλικου πληθυσμού.

Τα στοιχεία αυτά έδωσε ο γενικός γραμματέας ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Σχετικά με την αναμνηστική δόση, είπε: «Δικαιούχοι είναι 5.825.000 πολίτες, ποσοστό 77,8% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περίπου 5.160.000 εμβολιασμοί ποσοστό 88,5% επί των δικαιούχων και 120.000 πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 2,1%. Από τους 4.800.000 πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, επτά μήνες με τα εμβόλια δύο δόσεων και τρεις μήνες με το μονοδοσικό, εμβολιάστηκαν με την αναμνηστική δόση σε ποσοστό 93,2%, δηλαδή 4.473.000, πολίτες και μόνο ένα 6,8% δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα την αναμνηστική δόση».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε επίσης, ότι εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθεί τι θα γίνει με τα πιστοποιητικά νόσησης όσων νόσησαν δεύτερη φορά.

Σχετικά με το εμβόλιο της Novavax, επανέλαβε ότι η χώρα μας αναμένεται να παραλάβει Φεβρουάριο και Μάρτιο, 474.000 δόσεις. Η πρώτη παράδοση, 168.000 δόσεων, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους «δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαιωμένη ημερομηνία παράδοσης και έτσι μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση από την εταιρεία δεν θα ανέβουν τα ραντεβού εμβολιασμού».

