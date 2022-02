Αθλητικά

Θεσσαλονίκη - Σύνδεσμοι οπαδών: Τέσσερα νέα λουκέτα

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε συλλόγους οπαδών στη Θεσσαλονίκη.

Σε άλλους τέσσερις συνδέσμους οπαδών,σε ισάριθμες περιοχές, έβαλε σήμερα «λουκέτο» η ΕΛ.ΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για συνδέσμους οπαδών που λειτουργούσαν χωρίς άδεια σε Τούμπα-Τριανδρία και στους δήμους Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης αναφέρει:

«Μετά από αποφάσεις των Αστυνομικών Τμημάτων Θερμαϊκού, Πυλαίας -Χορτιάτη, Τούμπας-Τριανδρίας και Θέρμης σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2022, σφραγίσθηκαν τέσσερα (4) γραφεία – εντευκτήρια Λεσχών φιλάθλων αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσαν χωρίς προβλεπόμενη- απαιτούμενη άδεια αρμόδιας Αρχής».

