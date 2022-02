Κοινωνία

Κυψέλη - 7χρονος: οι απολογίες της μητέρας και του δολοφόνου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξηγήσεις και λεπτομέρειες ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκε να δώσει το ζευγάρι, που ομολόγησε ότι σκότωσε και έκρυβε επί χρόνια την σορό του 7χρονου Ανδρέα.

Ενώπιον της 12ης Ανακρίτριας θα οδηγηθεί σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται ότι σκότωσε τον 7χρονο γιο της γυναίκας, κρύβοντας επί πέντε χρόνια την σορό του αγοριού.

Οι δύο σύντροφοι που είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού, καλούνται να απολογηθούν στη δικαστική λειτουργό για όσα υπέστη ο Ανδρέας τον Ιανουάριο του 2017 όταν ξεψύχησε δεμένος και φιμωμένος με μονωτική ταινία από τον σύντροφο της μητέρας του. Η γυναίκα, σύμφωνα με την δικογραφία, ήταν παρούσα σε όσα συνέβησαν.

Υπό το βάρος όσων αποκαλύπτονται για συνεχείς κακοποιητικές ή και βασανιστικές συμπεριφορές τους απέναντι στον 7χρονο Ανδρέα αλλά και για άλλες πτυχές της οικογενειακής ζωής τους, η 29χρονη μητέρα και ο 33χρονος σύντροφος της θα κληθούν από τη δικαστική λειτουργό να δώσουν απαντήσεις για την φρικαλέα υπόθεση της δολοφονίας αλλά και για την μεθοδική επιχείρηση απόκρυψης του εγκλήματος τους.

Το έγκλημα σε βάρος του παιδιού ανακοινώθηκε το Σάββατο αφού οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας πληροφορία που φαίνεται να έλαβαν για το έγκλημα πριν λίγο καιρό, εντόπισαν σε εργαλειοθήκη του 33χρονου, τα οστά του 7χρονου. Το έγκλημα εξιχνιάστηκε αναδεικνύοντας παράλληλα και μία ζοφερή κατάσταση που βίωνε τόσο το αγόρι που φαίνεται να μην αναζήτησε επισταμένα κανείς, όσο και η αδελφή του που πλέον ζει με ανάδοχη οικογένεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Περού: οι μούμιες έξι παιδιών που θυσιάστηκαν για έναν αξιωματούχο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε διανομείς φαγητού (εικόνες)

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η 15η Φεβρουαρίου