Κορονοϊός: καρκινοπαθής νοσεί διαρκώς επί 14 μήνες

Κάθε ρεκόρ έσπασε ο ασθενής, ο οποίος προβλήθηκε από κορονοϊό, ενώ ήδη έπασχε από λευχαιμία. Πολλές δεκάδες είναι τα συνεχόμενα θετικά τεστ κορονοϊού που έχει, ενώ προσπαθεί να “ξεφορτωθεί” τον ιό.

Όταν ο Μουζαφέρ Καγιασάν προσβλήθηκε από την Covid-19, πίστευε ότι ήταν γραφτό της μοίρας του να πεθάνει, αφού ήδη έπασχε από λευχαιμία. Δεκατέσσερις μήνες αργότερα και έπειτα από 78 συνεχόμενα θετικά τεστ, είναι ακόμα ζωντανός – κι ακόμα προσπαθεί να ξεφορτωθεί τη λοίμωξη.

Ο 56χρονος Καγιασάν κατέχει το ρεκόρ στην Τουρκία, του ασθενή με την πιο μακροχρόνια καταγεγραμμένη μόλυνση από Covid-19, πιθανότατα επειδή το ανοσοποιητικό του ήταν ήδη αποδυναμωμένο από τον καρκίνο. Μολονότι μπαινοβγαίνει στο νοσοκομείο από τον Νοέμβριο του 2020, το ηθικό του παραμένει υψηλό.

«Υποψιάζομαι ότι είναι η γυναικεία εκδοχή της Covid, έχει πάθει εμμονή μαζί μου» χαριτολόγησε την περασμένη εβδομάδα, όταν για άλλη μια φορά το τεστ PCR στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε θετικό.

Εννέα μήνες στο νοσοκομείο και πέντε μήνες σχεδόν πάντα μόνος στο διαμέρισμά του τον έχουν αποκόψει από τον έξω κόσμο. Η εγγονή του, η Άζρα, μένει στον κήπο όταν τον επισκέπτεται και μιλούν μέσα από τη γυάλινη πίσω πόρτα του σπιτιού. «Θα παίξω μαζί σου όταν γίνω καλά» της είπε, δίνοντάς της ένα πλαστικό παιχνίδι-τηλέφωνο.

Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς που προσβάλλονται από τον κορονοϊό SARS-CoV-2 διατρέχουν κίνδυνο παρατεταμένης μόλυνσης, με σοβαρό, οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πέρσι στην επιστημονική επιθεώρηση New England Journal of Medicine. Άλλη μελέτη, της Leukemia & Lymphoma Society, δείχνει ότι ένας στους τέσσερις ασθενείς με αιματολογικούς καρκίνους δεν παράγει ανιχνεύσιμα αντισώματα, ακόμη και αν λάβει δύο δόσεις του εμβολίου.

?Babam cok pozitif bir insand?r. Simdi negatife donemiyor.?



141 gunde 78 kez Covid testi pozitif c?kan Muzaffer Kayasan'?n hikayesi... pic.twitter.com/Ml8eMSJbKB — BBC News Turkce (@bbcturkce) February 14, 2022

Ο γιατρός του Καγιασάν, ο Σεράπ Σιμσέκ Γιαβούζ, καθηγητής μολυσματικών ασθενειών και κλινικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, είπε ότι η δική του περίπτωση είναι η πιο μακροχρόνια που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Οι ειδικοί τον παρακολουθούν στενά, για την περίπτωση που αναπτύξει κάποια παραλλαγή του κορονοϊού.

«Η περίπτωση ενός ασθενούς που βγαίνει θετικός (στα τεστ) επί 441 ημέρες δεν είναι κάτι που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα», είπε ο Τσαγκρί Μπούκε, λοιμωξιολόγος και κλινικός μικροβιολόγος στο νοσοκομείο Ατζιμπάντεμ.

Λόγω των θετικών τεστ, ο Καγιασάν δεν μπορεί να εμβολιαστεί, αφού οι ασθενείς πρέπει να περιμένουν πρώτα να αναρρώσουν για να κάνουν το εμβόλιο. Ο Καγιασάν, που εκτός των άλλων έχει χάσει την όσφρηση και τη γεύση του, ζητά από τις αρχές τουλάχιστον να χαλαρώσουν κάπως την απομόνωσή του.

Ο γιος του, ο Γκοκάν Καγιασάν, είπε αστειευόμενος ότι ο πατέρας του ήταν ανέκαθεν «θετικός» άνθρωπος, αλλά όχι κατ’ αυτόν τον τρόπο. Λέγαμε συνέχεια πόσο θετικός είναι και τώρα βρέθηκε θετικός (στην Covid) και δεν μπορεί να γίνει αρνητικός. Ο ίδιος λέει ότι κόλλησε στο κόκκινο φανάρι και δεν μπορεί να το περάσει», είπε.

