Life

“The 2Night Show” – Σαμπάνης: Τραγούδι μου ήταν για τον Μαζωνάκη αλλά κατέληξε στον Ρέμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πορεία του στη μουσική και η συνεργασία του με καταξιωμένους καλλιτέχνες. Η μεγάλη αδυναμία στον Δημήτρη Μητροπάνο και ο θαυμασμός για την Αλεξίου.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας και ο Γιώργος Σαμπάνης. Ο υπερταλαντούχος τραγουδιστής και δημιουργός μίλησε για την πορεία του στη μουσική, καθώς και για τη συνεργασία του με καταξιωμένους καλλιτέχνες.



Ο επιτυχημένος συνθέτης και τραγουδιστής αναφέρθηκε στην καριέρα του και αποκάλυψε την ιστορία πίσω από το τραγούδι «Μην Ξαναρθείς» του Αντώνη Ρέμου, το οποίο ήταν να πάρει αρχικά ο Γιώργος Μαζωνάκης.



«Είναι πολύ ιντριγκαδόρικη η ιστορία. Είναι δύο εξαίρετοι τραγουδιστές. Εγώ με τον Γιώργο ξεκίνησα από το 2008. Εκείνη τη στιγμή είχα γνωρίσει τη Νίκη Παπαθεοχάρη, μια εξαίρετη στιχουργό… Μου είχε δώσει τον στίχο και τον είχα καιρό. Κάποια στιγμή λέω θα γράψω όποιον στίχο πιάσω. Έπιασα το «Μη Ξαναρθείς» και μου βγήκε τελικά πολύ ωραία. Παίρνω τη Νίκη, της άρεσε και θα το έδινα στον Γιώργο. Του άρεσε πολύ του Μαζωνάκη κι όταν ήταν να πάμε στο στούντιο, είχε πυρετό», ανέφερε και πρόσθεσε:



«Η Νίκη νομίζει ότι ο Γιώργος δεν θέλει να ακούσει το τραγούδι και το πηγαίνει στον άντρα της, ο οποίος συνεργαζόταν τότε με τον Αντώνη Ρέμο. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Πήγα για καφέ με τη Νίκη, εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος και μου λέει σε ευχαριστώ για το τραγούδι… Εκείνη τη στιγμή ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί γιατί ο Γιώργος είναι φίλος μου. Τα κάναμε σαλάτα. Έπρεπε κάτι να κάνουμε. Έγραψε η Νίκη τους στίχους του «Λείπει Πάλι ο Θεός» και μόνο έτσι ο Γιώργος δέχτηκε αυτό το πράγμα, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει καν ο Αντώνης».

Αποκάλυψε ότι το πιο μεγάλο του απωθημένο είναι που δεν πρόλαβε να δουλέψει με το ίνδαλμά του, τον Δημήτρη Μητροπάνο, ενώ μίλησε και για ένα τραγούδι που έμεινε για χρόνια στο «συρτάρι» μέχρι που το ερμήνευσε με τεράστια επιτυχία ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Για την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Σαμπάνης είπε: «Λίγα πράγματα ξέρει ο κόσμος για μένα από την επιλογή μου. Θεωρώ ότι δεν έχει ενδιαφέρει η ζωή μου. Δύο φορές έμπλεξα με κοπέλα από τον χώρο εκεί βίωσα μία κατάσταση που δεν ήταν κατάσταση ευτυχίας για την ψυχή μου», κατέληξε.



Ο Γιώργος Σαμπάνης, μίλησε ακόμα για τον θαυμασμό στην Χάρις Αλεξίου, αλλά και για τις επιρροές που έχει από τον Σωκράτη Μάλαμα. Τέλος, αποκάλυψε πώς ένιωσε όταν ο παραγωγός Γιάννης Δόξας, του ζήτησε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Σ’ αφήνω τώρα στον επόμενο», αλλά και γιατί ευγνωμονεί τον Θεό που τελικά το είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” – Δούκισσα Νομικού: Ο Θέμος Αναστασιάδης μου λείπει πολύ

Παρίσι: ραντάρ ανίχνευσης θορύβου σε δρόμους της πόλης

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η 15η Φεβρουαρίου