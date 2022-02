Κοινωνία

Καμπουράκης - Ντούμας: Ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στα σπίτια τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια του δημοσιογράφου και του προέδρου των ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ.



Στην ανάληψη της ευθύνης για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια του δημοσιογράφου Δημήτρη Καμπουράκη και του προέδρου των ειδικών φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. Βασίλη Ντούμα, σε Αργυρούπολη και Κυψέλη, αντίστοιχα, προχώρησε η οργάνωση «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».

Επιπλέον, η οργάνωση μέσω ανακοίνωσής της, αναλαμβάνει την ευθύνη και για άλλες επιθέσεις σε Αθήνα, αλλά και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης «Πυρήνες Άμεσης Δράσης» είχαν τοποθετήσει γκαζάκια και στο σπίτι του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και Προέδρου της Διαρκούς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Λάμπρου Μαργαρίτη, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά το παρελθόν είχαν χτυπήσει το σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη, αλλά και απόστρατων και εν ενεργεία αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

#MeToo - Προπονητής ιστιοπλοΐας: Αναβλήθηκε η δίκη για τον βιασμό ανήλικης αθλήτριας

Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα ζητά αποζημίωση από την δράστιδα

Τοπαλούδη - Κούγιας: ο κατηγορούμενος “έκαψε” τον εαυτό του (βίντεο)