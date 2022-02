Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει “συμβόλαιο ζωής” στον Μπαπέ

Οι Μαδριλένοι ντύνουν… με χρυσάφι τον Γάλλο επιθετικό προκειμένου να του αποσπάσουν την υπογραφή σε εξαετές συμβόλαιο.

Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη είναι στραμμένα στον αποψινό (22:00) πρώτο αγώνα για τους «16» του Champions League, που θα διεξαχθεί στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Και «πρόσωπο της βραδιάς» θα είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ο Κιλιάν Μπαπέ. Ο νεαρός Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» στην επιθετική λειτουργία των Παριζιάνων και, ταυτόχρονα, είναι ο υπ΄ αριθμόν 1 «μεταγραφικός στόχος» των Μαδριλένων.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «ABC», οι διοικούντες τους «μερένχες» έχουν προσεγγίσει με ιδιαίτερα θελκτικό τρόπο τον Μπαπέ, καθώς του προσφέρουν εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με «καθαρές» ετήσιες απολαβές ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον ένα ποσό μεταξύ 40 και 50 εκατομμυρίων ευρώ, ως πριμ υπογραφής.

