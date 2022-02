Αθλητικά

Ιταλία – Ρομπίνιο: Διεθνές ένταλμά σύλληψης για τον Βραζιλιάνο

Ο πρώην επιθετικός της Μίλαν, καταδικάστηκε για τον βιασμό 23χρονης σε κλαμπ, μαζί με φίλο του.

Η Εισαγγελία του Μιλάνου διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα έκδοσης και το διεθνές ένταλμα σύλληψης για το Βραζιλιάνο πρώην επιθετικό της Μίλαν, Ρομπίνιο, ο οποίος καταδικάστηκε, μαζί με φίλο του, στις 19 Ιανουαρίου, σε 9 χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική κακοποίηση μίας 23χρονης από την Αλβανία, σε κλαμπ στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας το βράδυ της 22ας Ιανουαρίου 2013.

Αμφότεροι βρίσκονται στη Βραζιλία και δεν αναμένεται να παραδοθούν γιατί το Σύνταγμα της Βραζιλίας δεν επιτρέπει την έκδοση των πολιτών της.

Πάντως με το αίτημα έκδοσης και το διεθνές ένταλμα σύλληψης που θα πρέπει πλέον να στείλουν οι ιταλικές αρχές στις βραζιλιάνικες, σε περίπτωση που ο 38χρονος Ρομπίνιο αποφασίσει να φύγει από τη χώρα, κινδυνεύει να συλληφθεί.

Ανάμεσα σε αυτά που υπήρχαν στην έκθεση της απόφασης του δικαστηρίου, αναφέρονταν ότι ο πρώην επιθετικός και οι «συνεργοί» του έδειξαν «ιδιαίτερη περιφρόνηση» για «το θύμα που ταπεινώθηκε βάναυσα».

