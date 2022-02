Υγεία - Περιβάλλον

HIV: Θεραπεύτηκε γυναίκα με λευχαιμία

Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθήθηκε από τους γιατρούς στις ΗΠΑ για τη θεραπεία της γυναίκας.

Μια Αμερικανίδα που έπασχε από λευχαιμία έγινε η πρώτη γυναίκα –και ο τρίτος άνθρωπος παγκοσμίως– που θεραπεύτηκε από τον HIV, αφού υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών από δότη που είχε φυσική ανοσία στον ιό που προκαλεί το AIDS.

Η περίπτωση της 64χρονης γυναίκας, που είναι μιγάδα, παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Ρετροϊών και Ευκαιριακών Λοιμώξεων στο Ντένβερ. Είναι επίσης η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ομφάλιο αίμα, μια νέα προσέγγιση που θα μπορούσε να καταστήσει τη θεραπεία διαθέσιμη σε περισσότερους ανθρώπους.

Αφότου έλαβε το αίμα του ομφάλιου λώρου για να θεραπευτεί η οξεία μυελοειδής λευχαιμία από την οποία έπασχε (νεοπλασματική νόσος που χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση του φυσιολογικού μυελού των οστών) η γυναίκα βρίσκεται σε ύφεση και χωρίς τον ιό εδώ και 14 μήνες. Δεν χρειάζεται πλέον να λαμβάνει θεραπεία για τον HIV.

Οι δύο προηγούμενες περιπτώσεις ήταν δύο άνδρες –ένας λευκός και ένας λατινοαμερικάνος– στους οποίους μεταμοσχεύθηκαν βλαστοκύτταρα ενήλικων ιστών, τα οποία χρησιμοποιούνται συχνότερα στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών.

«Αυτή είναι η τρίτη αναφορά θεραπείας σε αυτό το πλαίσιο και η πρώτη που αφορά μια γυναίκα η οποία ζει με τον HIV», ανέφερε η Σάρον Λιούιν, η πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας AIDS.

Η περίπτωση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη μελέτη, με επικεφαλής τις Δρ Ιβόν Μπράσιον του UCLA και Ντέμπορα Περσόντ του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς. Στόχος είναι να παρακολουθήσουν 25 ασθενείς με HIV οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση με ομφάλια βλαστοκύτταρα για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων σοβαρών παθήσεων. Οι ασθενείς που μετέχουν στη δοκιμή υποβάλλονται αρχικά σε χημειοθεραπεία για να εξοντωθούν τα καρκινικά κύτταρα. Στη συνέχεια οι γιατροί τους μεταμοσχεύουν βλαστοκύτταρα από άτομα που έχουν μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, η οποία δεν επιτρέπει στον HIV να προσβάλει τα κύτταρά τους.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα των ασθενών καθίσταται ανθεκτικό στον HIV.

Η Λιούιν σημείωσε ότι η μεταμόσχευση μυελού δεν είναι μια βιώσιμη στρατηγική για να θεραπευτούν όλοι οι ασθενείς με HIV. Όμως «επιβεβαιώνεται ότι είναι πιθανή μια θεραπεία για τον HIV και ενισχύεται η χρήση της γονιδιακής θεραπείας ως βιώσιμης στρατηγικής για τη θεραπεία», πρόσθεσε.

