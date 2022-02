Κοινωνία

Κρήτη: 11χρονη είπε στην δασκάλα της ότι ο θείος της την κακοποιεί σεξουαλικά

Η ανήλικη μαθήτρια αποκάλυψε στην δασκάλα της τον "εφιάλτη" που ζει. Στον εισαγγελέα ο θείος της.





Στον Εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Νεαπόλεως βρίσκεται ο 58χρονος ο οποίος κατηγορείται ότι ασέλγησε εις βάρος της 11χρονης ανιψιάς του.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί καθώς δεν έχει βρει ακόμα δικηγόρο.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το cretapost.gr, το ανήλικο κορίτσι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου όπου παρακολουθείται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ενώ αναμένεται να εξεταστεί τόσο από ιατροδικαστή όσο και από ειδικούς ψυχολόγους.

Ο άνδρας συνελήφθη για ασελγείς πράξεις εις βάρος της ανήλικης ανιψιάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κοριτσάκι 11 ετών, ορφανό από πατέρα, εκμυστηρεύτηκε στη δασκάλα του την κακομεταχείρισή του από τον θείο του και τη σεξουαλική κακοποίηση από τον ίδιο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον της ανήλικης, που το τελευταίο διάστημα είχε αλλάξει συμπεριφορά και ήταν συνεχώς θλιμμένη και κλεισμένη στον εαυτό της, βρήκε το θάρρος και περιέγραψε στη δασκάλα της τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του θείου της το τελευταίο διάστημα.

Ο άνδρας, που, όπως αναφέρουν πηγές, ήταν ο ανάδοχος γονέας της 11χρονης, σύμφωνα πάντα με την ανήλικη, τη χτυπούσε συχνά. Η ίδια μάλιστα σόκαρε όταν ανέφερε πως ο άνδρας την κακοποιούσε και σεξουαλικά, περιγράφοντας συγκεκριμένα περιστατικά με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

"Κόλαση" η ζωή της 11χρονης

Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, έμεινε ορφανό από πατέρα, η μητέρα ζει αλλά είναι χρήστης ναρκωτικών, ενώ μία γιαγιά που υπάρχει είναι υπερήλικη και δεν μπορεί να το φροντίσει. Έτσι ανέλαβε να το μεγαλώσει κοντά του ο αδερφός του πατέρα, ο οποίος τότε ήταν παντρεμένος και πολύτεκνος.

Ο 58χρονος χώρισε, έμεινε μόνος στο σπίτι με το κοριτσάκι. Τα όσα αναφέρουν οι πληροφορίες είναι ανατριχιαστικά. Το παιδί φέρεται να κατήγγειλε ότι το έδερνε, ασελγούσε σε βάρος του ενώ πήγαινε από 8 ετών μόνο στο σχολείο, το οποίο μάλιστα ήταν αρκετά μακριά από το σπίτι. Τις περισσότερες φορές ήταν πεινασμένο και σχεδόν πάντα ήταν απεριποίητο.

Παρ’ όλα αυτά, τόσα χρόνια δεν υπήρξε ουδεμία ουσιαστική παρέμβαση από αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να εξακριβωθεί τι γίνεται με το κοριτσάκι, πώς ζει, πώς μεγαλώνει, αν είναι καλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος αρνείται τα όσα του καταλογίζονται περί σεξουαλικής κακοποίησης, υποστηρίζοντας, πως καμιά φορά προκειμένου να το συνετίσει και να μην κάνει αταξίες του έριχνε ένα χτύπημα στο γλουτό.

