Βιασμός ανήλικης: Στη φυλακή ο ιερέας

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές. Τι υποστηρίζει στο υπόμνημά του.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 37χρονος ιερέας που συνελήφθη την Πέμπτη μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του για βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν βιασμό ανήλικου κοριτσιού στο κατηχητικό ναού στα Κάτω Πατήσια.

Ο κατηγορούμενος, που απολογήθηκε παρά τις δυσκολίες μεταγωγής του λόγω της χθεσινής σφοδρής κακοκαιρίας, κρίθηκε, μετά την απολογία του, από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος για τις κατηγορίες που αφορούν βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση ανηλίκου και για πορνογραφικό υλικό και ενώ τις τελευταίες ώρες φαίνεται να έχει καταγγελθεί για μία ακόμη σοβαρή υπόθεση.

Η απόφαση για προφυλάκιση του 37χρονου ιερωμένου ελήφθη υπό το βάρος όσων αναφέρονται τόσο στη δικογραφία όσο και στο ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ως άνω αδικημάτων, της ευαίσθητης ηλικίας του θύματος (14 ετών), της μεθοδικής και συστηματικής προσέγγισης αυτής και της καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης στο πλαίσιο εκμετάλλευσης της ιδιότητάς του ως κληρικού, με απώτερο στόχο την τέλεση των ανωτέρω πράξεων, της εξακολουθητικής εγκληματικής ροπής του κατηγορουμένου, συνεκτιμώντας την ως άνω ιδιότητά του και το γεγονός ότι τυγχάνει και υπεύθυνος κατηχητικών σχολείων της ενορίας όπου υπηρετεί, ερχόμενος σε επαφή με άλλους ανήλικους, κρίνεται ότι αν αφεθεί ελεύθερος, είναι πολύ πιθανό να διαπράξει άλλα εγκλήματα, επομένως θεωρείται αναγκαία η σύλληψή του».

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο κατηγορούμενος κληρικός, κατηχητής στο ενοριακό θρησκευτικό σχολείο όπου πήγαινε η 17χρονη σήμερα, παθούσα, φέρεται να είχε τελέσει τις πράξεις που του αποδίδονται το χρονικό διάστημα από το 2019 έως τον Μάιο του 2020 και ενώ το κορίτσι ήταν 14 με 15 ετών έως και τα 16 της.

Ο ιερέας αρνείται τις κατηγορίες ισχυριζόμενος σε υπόμνημα που παρέδωσε στον ανακριτή ότι η καταγγελία οφείλεται στο νεαρό της ηλικίας της καταγγέλλουσας αλλά και στα «προγράμματα που έβλεπε στην τηλεόραση». Ο κατηγορούμενος, αναφερόμενος σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σε συνδυασμό, όπως αναφέρει, με το νεαρό της ηλικίας, καταλήγει πως είναι «επαρκή ως κίνητρα, καθώς η σειρά αυτή ιστορεί τους 13 λόγους για τους οποίους ένα όμορφο κορίτσι αυτοκτόνησε, επειδή βιάσθηκε από έναν συμμαθητή της και όλοι οι φίλοι, συμμαθητές, γονείς, καθηγητές της απέδειξαν ότι πρέπει να αυτοκτονήσει, διότι δεν είναι σημαντική για κανέναν. Αυτά τα απαράδεκτα προγράμματα, καθοδηγούν τον ψυχισμό, το συναίσθημα και τις πράξεις των εφήβων μας και μπορεί να τους οδηγήσουν σε αποτρόπαιες πράξεις, αυτοκτονίας, ή ψευδών καταγγελιών, καθώς επιφέρουν ταύτιση με την πρωταγωνίστρια. Ιδιαίτερα το απόσπασμα "είχα χαθεί, δεν ένιωθα το σώμα μου" κ.λπ. που κατέθεσε η ανήλικη, ταυτίζεται με απόσπασμα από τη σειρά που εκφωνεί η πρωταγωνίστρια».

Ο κληρικός επικαλείται επίσης τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης από τα οποία, όπως αναφέρεται στο απολογητικό υπόμνημα, αποδεικνύουν ότι είναι ψευδής η καταγγελία. Σε δηλώσεις της η δικηγόρος Ειρήνη Μαρούπα, που υπερασπίζεται από κοινού με τον συνάδελφο της Κωνσταντίνο Γώγο τον κληρικό, μετά το πέρας της απολογητικής διαδικασίας δήλωσε: «Η Δικαιοσύνη οφείλει να αποδίδεται με βάση τις αποδείξεις, όχι με το συναίσθημα. Τα αντικειμενικά στοιχεία της δικογραφίας αποδεικνύουν ότι ο βιασμός της καταγγέλλουσας ανήλικης, με συνουσία κατά φύσει και παρά φύσει, επανειλημμένως, δεν συνέβησαν ποτέ. Ιδίως η ιατροδικαστική εξέταση αποκλείει τον βιασμό καθώς δεν υφίσταται διάρρηξη του παρθενικού υμένα. Ο ποινικός κώδικας και η ποινική δικονομία ισχύουν για όλους τους κατηγορούμενους και όλα τα αδικήματα.

Ο πατήρ Στέφανος δεν είναι ύποπτος φυγής, ούτε επικίνδυνος τέλεσης νέων αδικημάτων. Το αποδεικνύει αυτό, το χρονικό διάστημα των 2 ετών από την φερόμενη διάπραξη των αδικημάτων και οι 3 μήνες από την καταγγελία των αδικημάτων στη ΓΑΔΑ. Εξάλλου, δεν συνελήφθη επ' αυτοφώρω. Έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος μέχρι το δικαστήριο. Αυτό είναι το δίκαιο, το νόμιμο, το σωστό για τη συγκεκριμένη υπόθεση».

