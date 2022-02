Οικονομία

Ακρίβεια - Σταϊκούρας: “Δώρο Πάσχα” σε ευάλωτους, εάν...

Ο υπουργός Οικονομικών έκανε λόγο για επίδομα που θα δοθεί στοχευμένα και με όχι μόνιμο τρόπο. Τι είπε για τις αυξήσεις στις τιμές και τον ΕΝΦΙΑ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε λόγο για επίδομα που θα δοθεί στοχευμένα και με όχι μόνιμο τρόπο,σε ευάλωτα νοικοκυριά για τη στήριξή τους πριν το Πάσχα.

Το μέτρο αυτό θα πραγματοποιήθεί σε συνάρτηση με την εξέλιξη του πληθωρισμού και των εσόδων του προϋπολογισμού, ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ο υπουργός οικονομικών.

Συγκεκριμένα ανέφερε για τον πληθωρισμό και την ανάγκη στήριξης των νοικοκυριών: «Ο πληθωρισμός πλήττει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και επηρεάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ό,τι και να κάνουμε δε μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τα προβλήματα που έχουν και θα έχουν το επόμενο διάστημα τα νοικοκυριά», είπε και προσέθεσε ότι «ο προϋπολογισμός θα κρίνει αν θα βοηθήσουμε τα ευάλωτα νοικοκυριά με δώρο Πάσχα» και συμπλήρωσε πως η Ελλάδα έχει πληθωρισμό στο 3%, από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη.

Για τη ραγδαία αύξηση των τιμών, ο κ. Σατϊκούρας, τόνισε: «από τον πληθωρισμό που είδατε χθες, τα 2/3 είναι το ενεργειακό κόστος» και συμπλήρωσε πως η κυβέρνηση επιδοτεί το κόστος αυτό στον βαθμό που μπορεί. Επίσης, επισήμανε ότι αν το πρόβλημα συνεχίσει και το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα είναι ηπιότερο.

Ο υπουργός ακόμη τόνισε ότι μειώθηκε σημαντικά ο ΕΝΦΙΑ και μέχρι το 2023 θα έχει καταργηθεί για όλους η εισφορά αλληλεγγύης και απέκλεισε το ενδεχόμενο για νέο κούρεμα στην επιστρεπτέα προκαταβολή.

«Θα πρέπει να έχουμε στην άκρη κάποιους πόρους για δυσμενή σενάρια», είπε χαρακτηριστικά τους οποίους ελπίζει πως δεν θα χρειστεί να χρησιμοποιηθούν.

