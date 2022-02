Κοινωνία

Συνελήθη τραγουδιστής για διακίνηση ναρκωτικών

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά την έρευνά τους. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Δύο άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών δια κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια κοκαΐνης και 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης. Επίσης οι αστυνομικοί εντόπισαν 9.230 ευρώ, ένα πιστόλι και 4 φυσίγγια των 6.35 mm, δύο αυτοκίνητα, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τέσσερα κινητά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr οι δύο άνδρες διακινούσαν κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη. Ο ένας είναι 41 χρόνων, αλβανικής καταγωγής με τα αρχικά Α.B., και είναι γνωστός τραγουδιστής στη χώρα του που διέμενε στην Αρτέμιδα της Αττικής και είχε άδεια παραμονής στη χώρα.

Ο δεύτερος συλληφθής, είναι Έλληνας με τα αρχικά Ε.Γ, είναι γεννημένος το 1959 στην Αθήνα και κάτοικος Αρτέμιδας και συνταξιούχος.

Οι δύο άνδρες, κατηγορούνται για παραβάσεις του Ν. 4139/13 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων Ουσιών και άλλες διατάξεις», ενώ επιπρόσθετα ο 41χρονος κατηγορείται και για παραβίαση του Ν. 2168/93 «Περί Όπλων».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 14-2-2022, ο 63χρονος, συνελήφθη στο σπίτι του και βρέθηκαν στην κατοχή του και για λογαριασμό του συνεργού του, με σκοπό την άμεση πώληση σε τρίτους, 9 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1.015 γραμμαρίων και ένα εύχρηστο πιστόλι μάρκας «EKOLA & VOLTRAN Tuna» με έναν γεμιστήρα και 4 φυσίγγια διαμετρήματος 6.35 mm.

Ο 41χρονος τραγουδιστής, συνελήφθη στο σπίτι του και στην κατοχή του βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους 50 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

