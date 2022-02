Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: Η πανδημία υποχωρεί, αλλά με αργούς ρυθμούς

Τι είπε για τα αντιικά σκευάσματα, αλλά και τους δυο νέους τύπους εμβολίων που αναμένονται στη χώρα μας.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, υπογράμμισε ότι «η πανδημία υποχωρεί, αλλά με αργούς ρυθμούς».

Σε ότι αφορά τα αντιικά φάρμακα, είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2.653 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν γίνει ήδη οι παραδόσεις σε 1.957 ασθενείς. 322 ασθενείς ακύρωσαν μόνοι τους τις αιτήσεις, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει δρομολογηθεί η παράδοση των αντιικών σκευασμάτων.

Η κυρία Γκάγκα είπε στη συνέχεια, ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένονται στη χώρα μας 574.000 δόσεις του εμβολίου της Novavax, το οποίο είναι πρωτεϊνικό κι αυτό ενδεχομένως θα βοηθήσει να πεισθούν να εμβολιαστούν όσοι ακόμη φοβούνται τα εμβόλια MRNA παρότι είναι απολύτως ασφαλή. Επίσης στο τέλος Μαρτίου αναμένονται στη χώρα μας και τα εμβόλια Sanofi.





