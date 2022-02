Πολιτική

Αιγαίο: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων με 47 παραβιάσεις και 7 εμπλοκές

Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου σημειώθηκε στο Αιγαίο από τα 22 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 10 ήταν οπλισμένα.

Μπαράζ παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου σημειώθηκε σήμερα σε όλο το εύρος του Αιγαίου από τα 22 τουρκικά μαχητικά, εκ των οποίων 10 έφεραν όπλα, τα 3 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας (ATR-72 και CN-235) και τα UAV που εισήλθαν στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης ενώ σε 7 περιπτώσεις η διαδικασία αναχαίτισής τους απο τα ελληνικά μαχητικά εξελίχθηκε σε εικονική αερομαχία.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν 18 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών που εξελίχθηκαν σε 47 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου σε διάφορα σημεία του Αρχιπελάγους (30 από τα 2 CN-235, 3 από τα 2 UAV, 1 από το ATR-72 και 13 από τα μαχητικά - τα 9 ζευγη και την τετράδα των τουρκικών F-16).

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

