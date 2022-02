Life

“Ήλιος” - νέα επεισόδια: ο χαμός του Δημήτρη και ο “Παύλος Σαρόγλου” (εικόνες)

Ακόμη μια δυνατή προσθήκη στο καστ της σειράς του ΑΝΤ1, με την συμμετοχή του Αντώνη Καρυστινού. Πάρτε μια γεύση από τα νέα επεισόδια.

Σε νέα ώρα και τέσσερις φορές την εβδομάδα μεταδίδεται πλέον η δημοφιλής σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1.

Τα επεισόδια προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00, ακριβώς μετά από το «Ράδιο Αρβύλα» και πριν από τις «Άγριες Μέλισσες».

Πάρτε μια γεύση από τα επεισόδια της σειράς, που συνεχίζεται χωρίς την Γιώργο Καραμίχο…

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 104

Ο Δημήτρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να φτάσει στον σπίτι της Αλίκης για να προλάβει να τη σώσει από τους ανθρώπους του Τζαφάρ. Η Αθηνά απογοητεύεται από την συμπεριφορά του Αχιλλέα όταν του ανακοινώνει πως θέλει να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να γίνουν οικογένεια οι δυο τους με το μωρό. Ο Ιάσωνας αισθάνεται ενοχές με την απόφασή του να φύγει για το εξωτερικό. Ο Χρήστος ανακαλύπτει ένα στοιχείο που τον οδηγεί εσπευσμένα στο σπίτι της Αλίκης… Όταν φτάνει εκεί θα είναι ήδη αργά…

ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 105

Η Αθηνά και ο Χρήστος ανακρίνουν τον άνθρωπο που προκάλεσε τη συμπλοκή στο σπίτι της Αλίκης κατ’ εντολή του Τζαφάρ… Όλα όσα συνέβησαν εκεί θα οδηγήσουν σε εξελίξεις που θα αλλάξουν τη ζωή όλων για πάντα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 106

Τα συγκλονιστικά γεγονότα της νύχτας στο σπίτι της Αλίκης έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους στις ζωές όλων, οι οποίοι προσπαθούν να γυρίσουν σελίδα… Μια εγκυμοσύνη, μια πρόταση γάμου, ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν και ένα νέο πρόσωπο έρχονται να ανατρέψουν ξανά τα δεδομένα…

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 107

Η Αλίκη αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δίλημμα… Η Λήδα και ο Νικήτας βρίσκονται μπροστά σε μία σοκαριστική αποκάλυψη… Ο Ιάσωνας νιώθει πιεσμένος και κάτι κρύβει από την Ελένη… Ο Παύλος, με έντονα ακόμη τα σημάδια της απώλειάς του, προσπαθεί να συνέλθει με τη βοήθεια του Αχιλλέα… Μία νέα γνωριμία θα έρθει να του αλλάξει τη ζωή…

ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΡΟΓΛΟΥ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ

Ο Παύλος Σαρόγλου είχε μια όμορφη αγαπημένη οικογένεια, μια επιτυχημένη καριέρα δικηγόρου και μια τακτοποιημένη ζωή. Μια στιγμή, όμως, ήταν αρκετή για να αλλάξει τον κόσμο του για πάντα. Η δύναμη και η αντοχή του δοκιμάζονται, όμως πιο πολύ δοκιμάζεται η δυνατότητά του να αγαπάει, να μοιράζεται και να τολμά. Η ζωή πια του φαίνεται σαν εχθρικό και επικίνδυνο τοπίο, όπου το κακό παραμονεύει σε κάθε βήμα και του στερεί κάθε άλλη προοπτική. Μπορεί η ελπίδα να φωτίσει ξανά το βλέμμα του; Θα μπορέσει να αφεθεί ξανά στο απρόοπτο της ζωής; Να πιστέψει και να αγαπήσει;

