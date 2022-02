Life

Ενώπιος Ενωπίω” - Φοίβος: πρωτιά στην τηλεθέαση

Πόσοι τηλεθεατές παρακολούθησαν την εκπομπή με καλεσμένο τον δημιουργό εκατοντάδων επιτυχιών. Σε ποια κατηγορία θεατών καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής της σημείωσε χθες, Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου, η εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», η οποία φιλοξένησε τον Φοίβο.

Το «Ενώπιος Ενωπίω» προηγήθηκε του ανταγωνισμού, στο κοινό 18-54, με ποσοστό 19% και 6,1 μονάδες διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπομπή κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 28,4%, ενώ στους άνδρες τα ποσοστά έφτασαν μέχρι και το 21,7%.

Τη συνέντευξη, που έκανε αίσθηση και συζητήθηκε, παρακολούθησαν 1.312.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω και για 1’.

