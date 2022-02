Life

“Η Φάρμα”: Νέοι παίκτες “εισβάλουν” στον παιχνίδι (εικόνες)

Τα "πάνω - κάτω" έρχονται στην φάρμα του ΑΝΤ1, με την είσοδο νέων παικτών στο παιχνίδι...



Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου, δύο νέοι παίκτες «εισβάλλουν» στη «Φάρμα», η Φανή Χαλκιά και ο Γιάννης Γιαννούλης.

Τα βιογραφικά και οι φωτογραφίες τους

Φανή Χαλκιά

Γεια σας, είμαι η Φανή Χαλκιά. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μου είναι ότι είμαι μητέρα δύο παιδιών. Αγαπώ πολύ τη φύση και γι’ αυτό το λόγο είμαι εθελόντρια στην «Οργάνωση Γη» που ασχολείται με την εκπαίδευση για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Έχω σπουδάσει Διεθνολόγος, αλλά και δημοσιογράφος. Είμαι αθλήτρια του στίβου και το 2004 κέρδισα Χρυσό Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.

Γιάννης Γιαννούλης

Γεννήθηκα στο Τορόντο του Καναδά και μεγάλωσα στην Καρδίτσα. Έχω μια αδερφή, την Έβελυν, και είμαι πατέρας 3 παιδιών, του Νικόλα, της Στελίνας και της Μαρίας.

Όταν ήμουν 16 ετών, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη για να παίξω μπάσκετ στον ΠΑΟΚ. Είμαι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής του ΑΠΘ.

Έπαιξα επαγγελματικό μπάσκετ από το 1994 έως το 2011, σε Ελλάδα και Ευρώπη και τώρα είμαι ιδιοκτήτης site, του G-point.gr και του MyCity.com.gr. Έχω ύψος 2.08μ. και βάρος 116 κιλά.