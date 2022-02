Κοινωνία

Θρακομακεδόνες: Ληστές εισέβαλλαν σε μονοκατοικία

Νύχτα τρόμου για έναν 60χρονο και μια 47χρονη από τη Γεωργία, το βράδυ της Παρασκευής στους Θρακομακεδόνες.

Γύρω στις 11 το βράδυ, ληστές εισέβαλλα στην μονοκατοικία που διαμένουν τα δυο θύματα.

Οι δράστες αφού τους ακινητοποίησαν, πήραν δυο δαχτυλίδια, ένα κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Να σημειωθεί ότι η 47χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες.

