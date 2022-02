Κοινωνία

Πειραιάς - Χανιά: Γυναίκα πέθανε στο πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο πλοίο. Προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο.

Μία γυναίκα που επέβαινε στο πλοίο από Πειραιά για Χανιά άφησε την τελευταία της πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Χανίων ενημερώθηκε από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ ”ΜΠΛΟΥ ΓΚΑΛΑΞΥ” Ν.Π. 12247, για ασθένεια 63χρονης επιβάτιδος.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ από το καράβι, μόλις αυτό έφτασε στο λιμάνι της Σούδας και διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Euroferry Olympia” – Πλακιωτάκης: Η κατάσβεση μπορεί να διαρκέσει μέρες

Κορονοϊός – μέτρα: Νέα χαλάρωση από σήμερα

Σπάρτη: Επιχείρησε να τη βιάσει στη μέση του δρόμου!