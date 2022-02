Κόσμος

Ιράν: Οι όροι για τη συμφωνία για τα πυρηνικά

Το κοινοβούλιο δημοσιοποίησε τους όρους για την επιστροφή στη συμφωνία για τα πυρηνικά.

Μια πλειοψηφία ιρανών βουλευτών εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με τους όρους που πρέπει να ικανοποιηθούν για να επιστρέψει η Τεχεράνη στη συμφωνία με τις μεγάλες δυνάμεις για τα πυρηνικά της του 2015, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο της χώρας IRNA.

Οι 250 βουλευτές αναφέρουν ότι η αμερικανική και η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να εγγυηθούν ότι δεν θα αποχωρήσουν από μια συμφωνία που τυχόν να αναβιώσει και ότι δεν θα ενεργοποιήσουν τον μηχανισμό για την επαναφορά όλων των κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών εις βάρος της Τεχεράνης.

Ζητούν επίσης την άρση όλων των αμερικανικών κυρώσεων μέσα από μια διαδικασία επαλήθευσης.

Η απόφαση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει το 2018 την Ουάσινγκτον από τη συμφωνία μονομερώς και να επιβάλει τις προηγούμενες κυρώσεις καθώς και νέες οδήγησε το Ιράν να αρχίσει τον Μάιο του 2019 να εγκαταλείπει την τήρηση πολλών από τους περιορισμούς στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας που προβλέπονταν δυνάμει της συνθήκης.

