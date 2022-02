Οικονομία

Αχτσιόγλου για ακρίβεια: Οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης φτωχοποιούν την κοινωνία

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι αυξήσεις στην ενέργεια είναι διεθνές φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν ακραίες εκφάνσεις του.

«Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. για την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια πρέπει να γίνουν πράξη -όφειλαν ήδη να έχουν γίνει πράξη από την κυβέρνηση- διότι η κοινωνία φτωχοποιείται. Από τον Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι είχαν χάσει περίπου 10% της αγοραστικής τους δύναμης και ο πληθωρισμός συνέχισε να εκτοξεύεται όλο αυτό το διάστημα», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον “Real fm.

Τον Γενάρη, πρόσθεσε, «ο πληθωρισμός έφτασε σε υψηλό 25ετίας στη χώρα και ο εναρμονισμένος δείκτης βρέθηκε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει όλα τα βασικά είδη διατροφής και ευρείας κατανάλωσης, δεν αφορά πλέον μόνο την ενέργεια. Φαίνεται ότι θα διαρκέσει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι είχε εκτιμήσει η κυβέρνηση, η οποία υποβάθμισε το ζήτημα και μιλούσε για ένα εξαιρετικά σύντομο φαινόμενο. Εκτός τόπου και χρόνου ήταν και οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού, που ψηφίστηκε πριν δύο μήνες, για πολύ χαμηλό πληθωρισμό το 2022».

Η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «το φαινόμενο έχει ως έναν βαθμό διεθνείς διαστάσεις, στην Ελλάδα όμως υπάρχουν ακραίες εκφάνσεις του. Η χώρα βρίσκεται πρώτη στην τιμή χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος γιατί λειτούργησαν καρτέλ στην αγορά ενέργειας και δεν υπήρξε παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ.Η κυβέρνηση δόμησε όλη την πολιτική της γύρω από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Εν μέσω μίας πολύ μεγάλης ενεργειακής κρίσης διαμήνυσε ότι ούτε θα ελέγξει ούτε θα παρέμβει».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει προτείνει, μεταξύ άλλων, τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων στα κατώτερα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, μέτρο που απαιτεί 1,5 δισ. για έναν χρόνο, δεν είναι μικρό αλλά είναι εφικτό και «επιμένουμε για την αύξηση τώρα του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ», υπογράμμισε.

Επισήμανε, τέλος, ότι «δεν είναι πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης η προστασία της κοινωνίας, έχει άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση με κόστος 1,5 δισ. τον χρόνο για το Δημόσιο. Έχει κάνει 5 δισ. απευθείας αναθέσεις. Μειώνει τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και καταργεί τον φόρο στις γονικές παροχές για ανώτατες περιουσίες».

