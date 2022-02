Life

“Η Φάρμα”: Βίντεο με την είσοδο Χαλκιά και Γιαννούλη

Τα "πάνω - κάτω" έρχονται στην φάρμα του ΑΝΤ1, με την είσοδο νέων παικτών στο παιχνίδι! Πάρτε μία "γεύση" από το αποψινό επεισόδιο.

Απόψε μπαίνουν στη «Φάρμα» δύο νέοι παίκτες, η Φανή Χαλκιά και ο Γιάννης Γιαννούλης.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:00

• Πριν τη ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ, το βασικό θέμα των συζητήσεων μεταξύ των παικτών είναι, γι’ άλλη μια φορά, οι χειρισμοί του Κουτσαβάκη και η επεισοδιακή αρχηγία του, ενώ καταστρώνεται και η στρατηγική για τον νέο αρχηγό.

• Λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει και ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ. Τι θα τους ανακοινώσει; Τα κατάφεραν με την ΑΠΟΣΤΟΛΗ;

• Λίγο πριν το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ με τον Σάκη στον ΑΧΥΡΩΝΑ, η πόρτα της ΦΑΡΜΑΣ ανοίγει για να υποδεχτεί δύο νέους παίκτες, τη Φανή Χαλκιά και τον Γιάννη Γιαννούλη.

• Στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, οι τόνοι ανεβαίνουν και πάλι όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το εάν θα πρέπει να επιβληθεί ποινή για τους λουκουμάδες και το μέλι. Τι θα στοιχήσει στους παίκτες η παραβίαση των κανόνων;

• Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ γίνεται σε ένα έντονα συγκινησιακό κλίμα. Ποιος θα αποχωρήσει, τελικά, από τη ΦΑΡΜΑ; Ποια απρόσμενη εξέλιξη θα πυροδοτήσει, επιπλέον, την κατάσταση;

