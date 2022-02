Κοινωνία

Αττική: “Άνοιγαν” χρηματοκιβώτια από εταιρείες - Πάνω από 170000 ευρώ η λεία

Σπείρα είχε "αδυναμία" στα χρηματοκιβώτια. Έγκλειστος των φυλακών ο ένας εκ των δραστών. Πώς δρούσαν.

Στη σύλληψη ενός 38χρονου ημεδαπού, για τον οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις σε εταιρείες αφαιρώντας κυρίως χρηματοκιβώτια, προχώρησαν μεσημβρινές ώρες της 16-2-2022 στην περιοχή του Πειραιά, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 38χρονος μαζί με έναν 27χρονο που τυγχάνει ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης για άλλη υπόθεση αλλά και μαζί με άλλους τρείς άγνωστους δράστες προχωρούσαν σε διαρρήξεις εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, με σκοπό την αφαίρεση των χρηματοκιβωτίων τους.

Με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν τις θύρες εισόδου των εταιρειών και αφαιρούσαν τα χρηματοκιβώτια από τα σημεία που ήταν πακτωμένα. Επίσης προέβαιναν σε κλοπές αυτοκινήτων και πινακίδων κυκλοφορίας, τις οποίες τοποθετούσαν στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα άλλαζαν και τις ζάντες των αυτοκινήτων, για τον αποπροσανατολισμό των ερευνών. Οι εταιρείες που στοχοποιούσαν, στεγάζονταν σε οδούς πλησίον κεντρικών οδικών αρτηριών, εξασφαλίζοντας την άμεση διαφυγή τους. Έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 12 περιπτώσεις διαρρήξεων εταιρειών και κλοπών χρηματοκιβωτίων, 4 περιπτώσεις κλοπής οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας και 2 διαρρήξεις-κλοπές σε οικίες. Το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 175.000- ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

