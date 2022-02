Κοινωνία

Δολοφονία Μακρή: εκτέλεση βασικού μάρτυρα στην Βουλγαρία (βίντεο)

Ο 33χρονος πριν χάσει τη ζωή του προλάβε να δώσει μία φτωχή περιγραφή του άνδρα, που τον πυροβόλησε.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Έξω από το σπίτι του, στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, δέχθηκε δολοφονική επίθεση πριν από λίγες ημέρες ο 33χρονος αθλητής του ΜΜΑ και βασικός μάρτυρας στη δολοφονία του Γιάννη Μακρή, Τουργκάι Σαλί.

Οι βουλγαρικές αρχές, εκμεταλλευόμενες τη μαρτυρία και τις κάμερες ασφαλείας συνέλαβαν στο ξενοδοχείο, όπου έμενε, τον 42χρονο Βίκτορ Ομάρ.

Στις 10 Φεβρουαρίου έφθασε στη χώρα με λεωφορείο

Ενοικίασε αυτοκίνητο

και 2 μέρες μετά εκτέλεσε τον 33χρονο.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ τον παρακολουθούσε φορώντας διαφορετικά ρούχα, τα οποία βρέθηκαν στο δωμάτιό του, ενώ το DNA του ταυτίστηκε με τη σκηνή του εγκλήματος.

Το θύμα ήταν ένας από τους βασικούς μάρτυρες στη δολοφονία του Γιάννη Μακρή, τον οποίο σκότωσαν τον Οκτώβριο του 2018 μπροστά στο σπίτι του.

Για τη δολοφονία Μακρή, οι ελληνικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο υπηκόους Βουλγαρίας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Μακρή, Γιάννης Μαρακάκης δήλωσε "Είχε αναγνωρίσει, στο πλαίσιο της προδικασίας, με την κατάθεσή του τον δράστη στο πρόσωπο του ήδη καταδικασμένου με ισόβια Βούλγαρου. Οπότε ήταν ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος είχε βοηθήσει στο να επιβεβαιωθεί το υλικό, που είχαν οι αρχές, ώστε να φθάσουν στους δράστες".

Ο 42χρονος, τον οποίο συνέλαβαν, δεν είναι άγνωστος στις ελληνικές αρχές.

Το 2005 ήρθε στη χώρα μας και το 2009 συνελήφθη για ναρκωτικά. Έναν χρόνο αργότερα απέδρασε από τις φυλακές, αλλά μόνον για 20 ώρες.

Αποφυλακίστηκε πρόσφατα και πολλοί θεωρούν ότι έλαβε εντολή να εκτελέσει τον μάρτυρα για τη δολοφονία του ελληνοαυστραλού επιχειρηματία.

Με τη σύλληψή του τώρα ενδεχόμενα προκύπτουν νέα στοιχεία, σύμφωνα με το δικηγόρο τής οικογένειας

Το εφετείο για τη δολοφονία Μακρή έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αύριο.





