Αθλητικά

Οπαδική βία: τα νέα μέτρα και οι ποινές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πανόραμα των νέων μέτρων που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Δευτέρας. Θα υπάρχουν πολύ αυστηρές προβλέψεις για τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων και των παραρτημάτων τους.

Τα βασικά σημεία των επικείμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, καθώς και τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας παρουσιάζει σήμερα (21/2, 11:30) η Κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, τον υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινωθούν, θα υπάρχουν πολύ αυστηρές προβλέψεις για τη λειτουργία των Λεσχών Φιλάθλων και των Παραρτημάτων τους (Σύνδεσμοι), άμεση σύνδεση των ΠΑΕ/ΚΑΕ και ερασιτεχνικών σωματείων με τη λειτουργία των Λεσχών και διοικητικές κυρώσεις, δημιουργία ψηφιακού μητρώου μελών των Λεσχών κ.λπ

Επίσης, βασικό μέτρο θα αποτελέσει τόσο η αυστηροποίηση του ιδιώνυμου (με κανένα παράθυρο για αναστολή έκτισης ποινής), καθώς και η απαγόρευση χρήσης κουκούλων από τους φιλάθλους και γενικότερα οτιδήποτε δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη αναγνώριση των προσώπων.

Θα ανακοινωθούν ακόμα, η κύρωση από τη Βουλή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια και την προστασία σε αθλητικά γεγονότα, η υποχρεωτική είσοδος στις θύρες των οργανωμένων μόνο με εισιτήρια διαρκείας και έλεγχο ταυτοπροσωπίας, η εντατικοποίηση των ελέγχων στους συνδέσμους των ομάδων, η εκπαίδευση των αστυνομικών με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα κλπ.

Μία εικόνα για τα μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας-χουλιγκανισμού, έδωσε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ την Κυριακή ανέφερε πως «η Κυβέρνηση, η Πολιτεία, ανταποκρίνεται στην απόλυτη λαϊκή απαίτηση να μπει ένα τέλος στην οπαδική βία και τον χουλιγκανισμό. Πρώτον, σύνδεσμοι χούλιγκαν, τέλος», τόνισε αρχικά και συνέχισε: «Η Ελληνική Αστυνομία, ήδη έχει κλείσει δεκάδες αυτήν την περίοδο και θα κλείσει και οι υπόλοιποι που λειτουργούν παρανόμως. Η λειτουργία των λεσχών φιλάθλων θα γίνει υπό προϋποθέσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν σήμερα. Και δεύτερον, όπως ήδη έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ποινές αυστηροποιούνται. Να ξέρουν καλά όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να μετέχουν σε επεισόδια οπαδικής βίας, σε χουλιγκανικές δράσεις θα τιμωρούνται με ποινές στέρησης της ελευθερίας, δεν πρόκειται να υπάρχει καμία αναστολή. Θα επικρατήσει το ιδιώνυμο».

«Οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ, σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ πρέπει να βάλουν πλάτη σε αυτήν την υπόθεση και να συνειδητοποιήσουν ότι η δύναμή τους, δεν είναι οι χούλιγκαν. Η δύναμή τους είναι να υπάρχει ηρεμία, ψυχαγωγία, μια όμορφη ατμόσφαιρα, μέσα στα γήπεδα, για να προσελκύσουν τις οικογένειες. Να πηγαίνει η οικογένεια στο γήπεδο, να πηγαίνουν τα νέα παιδιά και να χαίρονται το θέαμα και τον αθλητισμό, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι οποιοδήποτε άθλημα. Η δουλειά της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι να τα τηρήσει σε απόλυτο βαθμό μέτρα. Κι απ’ ό,τι είδατε, η Αστυνομία, όχι απλώς δεν χαρίζεται σε κανέναν αλλά κάνει πράξη το ότι: ο Νόμος είναι Νόμος, ισχύει για όλους , ανεξάρτητα από την θέση τους στο δημόσιο σύστημα ή την οικονομική τους ισχύ. Οι σύνδεσμοι που έχουν κλείσει αυτήν την περίοδο των χούλιγκανς είναι σύνδεσμοι απ΄ όλες τις ομάδες, δεν χαριζόμαστε σε κανέναν γιατί έχουμε αυτήν υπόθεση υποχρέωση και καθήκον από τον Ελληνικό λαό», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: υψηλές θερμοκρασίες την Δευτέρα

Συντάξεις Μαρτίου: πότε πληρώνονται οι συνταξιούχοι