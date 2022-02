Πολιτική

Ουκρανία - Δένδιας για ελληνική μειονότητα: προτεραιότητα η ασφάλεια της

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο η κατάσταση στην Ουκρανία.



Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε: «Θα συζητήσουμε σήμερα για την ασφάλεια στην Ευρώπη, κάτι πολύ ενδιαφέρον και για εμάς, την Ελλάδα μετά την επίσκεψή μου στην Μαριούπολη, αλλά και στη Μόσχα. Θα έχω, επίσης, την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή και του παριστάμενου Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κουλέμπα στα ζητήματα ασφάλειας της ελληνικής μειονότητας στην ευρύτερη περιοχή επαφής γύρω από τη Μαριούπολη. Και από εκεί και πέρα, το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Νομίζω ότι θα πρέπει η ΕΕ με πολύ μεγάλη προσοχή να ενσκήψει στα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων. Η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν είναι καλή. Απαιτείται να γίνουν εκλογές υπό εκλογικό νόμο ο οποίος να διασφαλίζει την ενότητα της χώρας. Σε αυτό νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων και περιμένω να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψεις και του Κροάτη συναδέλφου μου».