Δολοφονία Μακρή: Αναβλήθηκε η δίκη στο εφετείο

Αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή το 2018. Τι δήλωσε ο δικηγόρος της Βικτωρίας Καρύδα.



Για τις 19 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας η δίκη των δυο δύο Βούλγαρων κατηγορούμενων για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018, έξω από το σπίτι του στο Πανόραμα της Βούλας.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλλε η υπεράσπιση των κατηγορούμενων, καθώς ο δικηγόρος τους δικάζει σε άλλο δικαστήριο.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε σύζυγος του θύματος Βικτώρια Καρύδα, την οποία εκπροσωπεί από τα έδρα της πολιτικής αγωγής ο συνήγορός της Γιάννης Μαρακάκης, ο οποίος μάλιστα ανέφερε ότι συναινεί στο αίτημα αναβολής. «Χθες το απόγευμα ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ ότι ένας εκ των μαρτύρων που είχαν κληθεί στην προδικασία αλλά δεν είχε κληθεί στο δικαστήριο δολοφονήθηκε την περασμένη Τρίτη. Είχε αναγνωρίσει τον δράστη της δολοφονίας Μακρή», δήλωσε ο κ. Μαρακάκης. Ανέφερε, επίσης, πως ελπίζει ότι από το κινητό του δράστη της δολοφονίας του μάρτυρα μπορεί να βρεθούν στοιχεία που θα αποκαλύψουν τον ηθικό αυτουργό της δολοφονίας του Μακρή.

Οι δύο κατηγορούμενοι, που είναι αδέλφια, έφτασαν στο δικαστήριο, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Τους συνόδευαν πάνοπλοι της Ειδικής Μονάδας Μεταγωγών.

Εν τω μεταξύ, έξω από το σπίτι του, στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, δέχθηκε δολοφονική επίθεση πριν από λίγες ημέρες ο 33χρονος αθλητής του ΜΜΑ και βασικός μάρτυρας στη δολοφονία του Γιάννη Μακρή, Τουργκάι Σαλί.

Ο 33χρονος πριν χάσει τη ζωή του προλάβε να δώσει μία φτωχή περιγραφή του άνδρα, που τον πυροβόλησε.

