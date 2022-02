Παράξενα

Βρετανία: Έφαγε χθεσινό φαγητό και κατέληξε με... ακρωτηριασμένα άκρα!

Προβληματισμένη είναι η ιατρική κοινότητα στην Βρετανία, αφού ένας νεαρός χρειάστηκε να ακρωτηριαστεί μετά την κατανάλωση χθεσινού φαγητού από το ψυγείο.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν φοιτητή που έφαγε από το ψυγείο ένα πιάτο με κοτόπουλο και ζυμαρικά, που είχε αγοράσει μαζί με τον συγκάτοικό του το προηγούμενο βράδυ.

Ο νεαρός αρχικά παρουσίασε ναυτία και υψηλό πυρετό, ενώ – κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο – κάποια στιγμή οι παλμοί του έφτασαν ακόμα και τους 166… το λεπτό!

Ο νεαρός, σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν είχε κάποιο ιστορικό με αλλεργίες και είχε κάνει όλα τα παιδικά εμβόλια. Κάπνιζε δύο πακέτα τσιγάρα την εβδομάδα και χασίς σε καθημερινή βάση, όμως δεν έπινε πολύ αλκοόλ. Μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, η κατάστασή του με τις ώρες χειροτέρευε με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στην εντατική άλλου νοσοκομείου με ελικόπτερο και περαιτέρω νοσηλεία.

Το περίεργο αυτό περιστατικό έγινε ιδιαίτερα γνωστό στα ΜΜΕ από βίντεο του YouTube, στο οποίο υπάρχουν δραματοποιημένα τα γεγονότα που περιγράφονται στο New England Journal of Medicine. Γιατροί αποδίδουν τα συμπτώματα που εμφάνισε ο φοιτητής σε πιθανή επιθετική βακτηριακή λοίμωξη.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες, τα νεφρά του άρχισαν να υπολειτουργούν και το αίμα του να πήζει. Στο αίμα του εντοπίστηκε ένα βακτήριο που ονομάζεται «Neisseria meningitidis». Δεν πρόκειται για την κλασική μηνιγγίτιδα, αλλά για κάτι εξίσου επικίνδυνο, καθώς πρόκειται για μηνιγγιτιδοκοκκαιμία.

Στην περίπτωση του νεαρού, τα βακτήρια στο αίμα του εμπόδιζαν το οξυγόνο να εισέλθει στα όργανα με αποτέλεσμα να νεκρώνουν τα κύτταρα και αυτό οδήγησε στο να εμφανίσει γάγγραινα στα άκρα. Έτσι έπρεπε να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των δέκα δαχτύλων του.

Η ζημιά έγινε από τα βακτήρια που υπήρχαν στο φαγητό και εξαπλώθηκαν μέσω του σάλιου. Λίγο αργότερα οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ο φοιτητής είχε κάνει το πρώτο του εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκοκκικού πριν από το γυμνάσιο, ωστόσο δεν έκανε ποτέ την αναμνηστική δόση όταν έγινε 16 ετών.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι το φαγητό δεν ήταν καλό, σύμφωνα με τον γιατρό, αλλά δεν θα γίνει ποτέ γνωστό γιατί το συγκεκριμένο γεύμα περιείχε αυτό το βακτήριο.

