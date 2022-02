Life

Πάνος Νάτσης: Το τατουάζ που έκανε η σύντροφός του για εκείνον (εικόνες)

Ο ξαφνικός θάνατος του Πάνου Νάτση προκάλεσε ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο της χώρας.

Τραγική φιγούρα συνεχίζει να είναι η σύντροφός του, Διονυσία Γεωργιάδου, η οποία προσπαθεί να συνεχίσει τη ζωή της και να συνειδητοποιήσει όλο αυτό που έχει συμβεί.

