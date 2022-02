Οικονομία

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Deutsche Teleκom

Στο επίκεντρο της συνάντησης οι επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.



Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του Δεκεμβρίου για την πραγματοποίηση επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ από τον ΟΤΕ σε βάθος πενταετίας (2022-2027), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Telekom, Tim Hottges.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στην Ελλάδα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου τής κυβέρνησης για τη διαρκή επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού τής χώρας.

Από την πλευρά τής κυβέρνησης, στη συνάντηση συμμετείχαν o υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος και ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Από την πλευρά της εταιρείας έλαβαν, επίσης, μέρος η επικεφαλής της Deutsche Telekom για την Ευρώπη, Dominique Leroy, και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δύο περίπου μήνες μετά από την προηγούμενη επικοινωνία του πρωθυπουργού με στελέχη της Deutsche Telekom και του ΟΤΕ στο Μέγαρο Μαξίμου (15 Δεκεμβρίου 2021), κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, οι μεγαλύτερες που έχουν γίνει από ιδιωτική εταιρεία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών οι οποίες θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

