Life

“The 2Night Show”: Μικρούτσικος - Πιλίδης την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντρική υπόθεση είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να έχει στην συντροφιά του δύο πρόσωπα που έχουν συζητηθεί πολύ.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής, που έχει αφήσει το προσωπικό του «αποτύπωμα» στην τηλεόραση, δεν διστάζει να μιλήσει για τη λαμπερή πορεία του, αλλά και για τα «μελανά» σημεία της. Γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με την εικόνα του; Έχει μετανιώσει για την παρουσίαση της εκπομπής «Επιτέλους Μαζί»; Τι θυμάται από την επιτυχημένη εποχή του πρώτου «Big Brother» στην Ελλάδα;

Τον βοήθησε η ταπεινότητα στη ζωή του και πώς διαχειρίστηκε την οικονομική καταστροφή που υπέστη; Έχει ενοχές σαν πατέρας και για ποιο λόγο;

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μιλάει, επίσης, για τη σχέση στοργής και υποστήριξης που είχε με τον αδελφό του Θάνο Μικρούτσικο, τον δικό του «φύλακα άγγελο».

Τέλος, περιγράφει πώς πέρασε τα 10 χρόνια που απομονώθηκε, αλλά και πώς ξεκίνησε η σχέση με τη σύντροφό του, με την οποία κατέληξαν «Επιτέλους Μαζί».

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Γιωρίκας Πιλίδης. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πάλης μιλάει για την πορεία του στον πρωταθλητισμό, τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε, αλλά και για την πρόσφατη εμπειρία του στο «Survivor».

Τι τον δυσκόλεψε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει; Με ποια συμπαίκτριά του δεν ταίριαζε καθόλου; Ποιον παίκτη θα ήθελε να δει νικητή; Γιατί στεναχωριέται όταν ο κόσμος τον αναγνωρίζει μόνο από το «Survivor» και όχι από τα μετάλλια που έχει φέρει στη πατρίδα μας;

Επίσης, περιγράφει με συγκίνηση τις θυσίες της μητέρας του προκειμένου να συμμετάσχει σε αγώνες πάλης, αλλά και τον τρόπο που της το ανταπέδωσε, όταν πήρε το πρώτο του μετάλλιο. Τέλος, η συνάντησή του με τον Σπύρο Ντούγια έχει μαθήματα πάλης, περίεργες απορίες, αλλά και το γνωστό «γλυκόπικρο» φινάλε, του μικρού σκανταλιάρη παρουσιαστή.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες

“Euroferry Olympia” - Σύζυγος αγνοούμενου: είναι ζωντανός και περιμένει βοήθεια, αλλά… (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Τατσόπουλος: ο “Άγιος Παϊσιος, η αποβλάκωση και η “βιομηχανία θαυμάτων” (βίντεο)