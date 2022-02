Κόσμος

Ουκρανία: θύελλα αντιδράσεων στη Δύση μετά το διάγγελμα Πούτιν

Αναβρασμό και αντιδράσεις έχει προκαλέσει το διάγγελμα του Ρώσου προέδρου. Τι φοβάται το ΝΑΤΟ. Τι σημαίνει η κίνηση του Πούτιν.

Το πολεμικό κλίμα στην Ουκρανία συνεχίζεται και το "εμπρηστικό" διάγγελμα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να πυροδότησε εντονες αντιδράσεις στη Δύση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Ντονμπάς και αυτό έκανε πολλές χώρες αλλά και την Ε.Ε. να φοβούνται και πάλι τα χειρότερα.

Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι - Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν με το οποίο ο ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών είχε διάρκεια περίπου 35 λεπτών.

«Συζητήσαμε τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας.

Για κατάφωρη παραβίαση κάνει λόγο ο Μπόρις Τζόνσον

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κατήγγειλε σήμερα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αποσχισθεισών περιοχών στην Ουκρανία από τη Μόσχα ως "κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας" της χώρας και "αποκήρυξη" των ειρηνευτικών συμφωνιών του Μινσκ.

"Αυτό είναι σαφέστατα αντίθετο με το διεθνές δίκαιο. Είναι κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της Ουκρανίας, είναι αποκήρυξη των συμφωνιών του Μινσκ", δήλωσε ο Μπόρις Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θεωρώντας αυτό "κακό οιωνό" για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Η αντίδραση της Ε.Ε.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. Συγκεκριμένα, σημειώνει:

«Η αναγνώριση των δύο αποσχισθέντων εδαφών στην Ουκρανία αποτελεί κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και των συμφωνιών του Μινσκ.

Η ΕΕ και οι εταίροι της θα αντιδράσουν με ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα με αλληλεγγύη».

Οι φόβοι του ΝΑΤΟ

Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, καταδίκασε την απόφαση της Ρωσίας να επεκτείνει την αναγνώριση της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ» και της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ».

Σε δήλωσή του ο Γ. Στόλτενμπεργκ τονίζει ότι αυτό υπονομεύει περαιτέρω την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διαβρώνει τις προσπάθειες για επίλυση της σύγκρουσης και παραβιάζει τις Συμφωνίες του Μινσκ, στις οποίες η Ρωσία είναι μέρος.

Το ΝΑΤΟ υπενθυμίζει ότι το 2015, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο συμμετέχει η Ρωσία, επιβεβαίωσε τον πλήρη σεβασμό του στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και σημειώνει ότι το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ είναι μέρος της Ουκρανίας.

«Η Μόσχα συνεχίζει να τροφοδοτεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στους αυτονομιστές. Προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει ένα πρόσχημα για να εισβάλει για άλλη μια φορά στην Ουκρανία», αναφέρει στη δήλωσή του ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Οι Σύμμαχοι παροτρύνουν τη Ρωσία, με τον πιο έντονο τρόπο, να επιλέξει τον δρόμο της διπλωματίας και να ανατρέψει αμέσως τη μαζική στρατιωτική της συσσώρευση εντός και γύρω από την Ουκρανία και να αποσύρει τις δυνάμεις της από την Ουκρανία, σύμφωνα με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και δεσμεύσεις», καταλήγει η δήλωση.

Τι σημαίνει η αναγνώριση από τη Ρωσία;

Για πρώτη φορά η Ρωσία δηλώνει ότι δεν θεωρεί το Ντονμπάς τμήμα της Ουκρανίας. Ως εκ τούτου ανοίγει για την Μόσχα ο δρόμος να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στις αποσχισθείσες περιοχές, επικαλούμενη το επιχείρημα ότι παρεμβαίνει ως σύμμαχος για να τις προστατεύσει απέναντι στην Ουκρανία. Ο ρώσος βουλευτής Αλεξάντερ Μποροντάι είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα στο πρακτορείο Reuters ότι οι αυτονομιστές θα μπορούσαν στη συνέχεια να στραφούν στη Ρωσία για να τους βοηθήσει να πάρουν τον έλεγχο περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων. Κάτι τέτοιο, φυσικά, θα οδηγούσε σε ανοικτή στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Τι μέλλει γενέσθαι με την ειρηνευτική διαδικασία του Μινσκ;

Η αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των αυτοαποκαλούμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» ουσιαστικά βάζει τέλος στις συμφωνίες του Μινσκ, οι οποίες αν και δεν είχαν εφαρμοστεί αντιμετωπίζονταν από όλες τις πλευρές (συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας) ως η καλύτερη ευκαιρία για την επίλυση της κρίσης. Οι συμφωνίες προέβλεπαν μεγάλο βαθμό αυτονομίας για τις δύο συγκεκριμένες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας.

Πώς θα αντιδράσει η Δύση;

Εδώ και μήνες οι χώρες της Δύσης προειδοποιούσαν τη Μόσχα ότι οποιαδήποτε εισβολή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο έδαφος της Ουκρανίας θα επέφερε μία ισχυρή απάντηση, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αυστηρών οικονομικών κυρώσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η αναγνώριση «θα υπονόμευε περαιτέρω την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα έθετε υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την δέσμευση της Ρωσίας, ότι θα εξακολουθήσει να εμπλέκεται στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση ειρηνικής επίλυσης αυτής της κρίσης». Είπε ακόμη ότι θα απαιτούσε μία «άμεση και ισχυρή» απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους της.

Έχει αναγνωρίσει η Ρωσία άλλες αποσχισθείσες περιοχές στο παρελθόν;

Ναι, η Ρωσία έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, δύο περιοχών που αποσχίσθηκαν από τη Γεωργία, μετά τον πόλεμο του 2008. Τους παρείχε εκτεταμένη δημοσιονομική υποστήριξη, έδωσε ρωσική υπηκοότητα στους κατοίκους και εγκατέστησε χιλιάδες στρατιώτες σε αυτά τα εδάφη.

Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά για τη Μόσχα;

Στην περίπτωση της Γεωργίας, η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσσετίας για να δικαιολογήσει μία απεριόριστη στρατιωτική παρουσία στη γειτονική πρώην σοβιετική δημοκρατία, σε μια προσπάθεια να ματαιώσει τις φιλοδοξίες της Γεωργίαςγια ένταξη στο ΝΑΤΟ αμφισβητώντας τον πλήρη έλεγχο των εδαφών της. Κάτι ανάλογο φιλοδοξεί να κάνει και στην περίπτωση της Ουκρανίας.

Στον αντίποδα, η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με κυρώσεις και τη διεθνή καταδίκη για την εγκατάλειψη της διαδικασίας του Μινσκ αφότου επί μεγάλο χρονικό διάστημα διακήρυσσε ότι ήταν δεσμευμένη σε αυτήν. Παράλληλα η Ρωσία θα φέρεται υπεύθυνη για δύο περιοχές που έχουν καταστραφεί από έναν οκταετή πόλεμο και χρειάζονται τεράστια οικονομική βοήθεια.

