Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Κατερινόπουλος: θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια, επειδή…

Ποια στοιχεία και “συμπτώσεις” θεωρεί ως κρίσιμα δεδομένα προς αξιολόγηση. Φίλος των γονιών δηλώνει στο "Πρωινό" πως "τουλάχιστον ο πατέρας, ειναι καθαρός".

«Δεν μπορώ να πειστώ ότι οφείλεται σε κάποια αίτια ιατρικά γιατί υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, τα οποία έβαλα και συνεχίζω να βάζω και στα οποία πρέπει να δώσουν απαντήσεις και η αστυνομία και οι επιστήμονες. Θεωρώ ότι είναι εγκληματική ενέργεια» επεσήμανε μιλώντας για τους θανάτους των παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Θανάσης Κατερινόπουλος.

Αναλύοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κατερινόπουλος, προέταξε πως δεν υπάρχει μια σαφέστατη μέχρι αυτή την στιγμή ιατροδικαστική εξέταση που να λέει ότι ο θάνατος οφείλεται σε συγκεκριμένο παθολογικό γεγονός.

«Εδώ έχουμε τρία παιδιά, τα οποία ισχυρίζονται κάποιοι ότι πιθανόν να υπάρχουν γονιδιακά προβλήματα και ο θάνατος να οφείλεται εκεί. Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, η λογική λέει όπως έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις, ότι το πρώτο που θα ταξίδευε στους ουρανούς είναι το πρώτο παιδί κατά σειρά γεννήσεως, αλλά εδώ είναι το τελευταίο παιδί», σημείωσε.

Όλοι οι θάνατοι αυτών των παιδιών έγιναν μέρες αργίας, Σαββατοκύριακα, συμπτώσεις σοβαρές, είπε χαρακτηριστικά. «Και δεν ήταν παρόντες οι γιατροί, άρα ήταν κάποια άτομα μόνα τους εκεί, δεν ξέρω ποιοι ήταν, μπορεί να είναι κάποιοι, μπορεί οι γονείς, οι συνοδοί αν για κάποιο λόγο βγήκαν, έστω και για έναν καφέ, κάποιοι να βρήκαν την ευκαιρία να διεισδύσουν στον θάλαμο να κάνουν εκείνο το οποίο έκαναν» συμπλήρωσε ο κ. Κατερινόπουλος.

Εκφράζοντας την εκτίμησή του ότι η τραγωδία που έχει εκτυλιχθεί στην Πάτρα οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι, σημείωσε πως κάποιες τοποθετήσεις ιατροδικαστών κρατάνε επιφυλάξεις και μάλιστα ότι «ειδικά ο πρώτος λέει ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις που δεν είχαν γίνει, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ίδια δεδομένα».

«Οδηγούμαστε στην κατεύθυνση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δεν ξέρω ποιος είναι ο δράστης. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών της Αττικής που διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία θα καταλήξουν, σε συνεργασία πάντα και με τους επιστήμονες» ανέφερε τέλος ο κ. Κατερινόπουλος, λίγη ώρα μετά απο την διάψευση της Ιατριδικαστικής Υπηρεσίας για δημοσιεύμα που ανέφερε πως ο θάνατος της Τζωτζίνας οφείλετε σε εισπνοή αερίου.

Στο θέμα αναφέρθηκε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημένα Ελλάδα», όπου επίσης ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Πάτρα, Κωνσταντίνος Φλαμής μετέφερε και τις πρώτες αντιδράσεις των γονιών των παιδιών για όσα ακούγονται, με τον πατέρα να εμφανίζεται εξοργισμένος και να είναι αποφασιμένος να προβεί σε μηνύσεις.





Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο Πέτρος Σταμίρης φίλος του πατέρα των παιδιών που έχουν πεθάνει και κουμπάρος της οικογένειας, ο οποίος αναφέρθηκε στις αντιδράσεις του ζευγαριού για όσα ακούγονται σχετικά με την υπόθεση, τα προβλήματα στην σχέση του ζευγαριού στο πέρασμα του χρόνου, ενώ αναφορικά με τα αίτια θανάτου των παιδιών και κατά πόσον σε αυτά μπορεί να εμπλέκονται οι γονείς τους, απάντησες πως «τουλάχιστον για τον Μάνο βάζω το χέρι μου στην φωτιά ότι είναι καθαρός».

