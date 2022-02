Πολιτική

Μηταράκης: Η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης

«Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για οικονομικό όφελος», τόνισε ο Ν. Μηταράκης που συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη.

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Αυστρία, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης έγινε δεκτός από τον Καγκελάριο της Αυστρίας, κ. Karl Nehammer, στον οποίον παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρώπη.

Επί τη ευκαιρία της συνάντησής τους, ο κ. Μηταράκης απένειμε στον Καγκελάριο Νehammer τη Διαμνημόνευση Μεταναστευτικής Αρωγής Α’ Τάξης, για την σημαντική συμβολή του ιδίου προσωπικά και συνολικά της Αυστριακής κυβέρνησης κατά την διάρκεια της κρίσης στον Έβρο, με την αποστολή επίλεκτων μονάδων των αυστριακών Σωμάτων Ασφαλείας στην πρώτη γραμμή.

Κατά την διάρκεια της απονομής, ο κ. Μηταράκης τόνισε ότι: ‘’η Ελλάδα και η Αυστρία μοιράζονται ένα όραμα σχετικά με την ανάγκη τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη να αλληλοϋποστηρίζονται σε περιόδους κρίσης, ειδικά όταν αντιμετωπίζουν περιστατικά εργαλειοποίησης. Αναγνωρίζουμε την υποστήριξη που παρείχε η Αυστρία στην Ελλάδα κατά τα γεγονότα στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020. Η Αυστρία αντέδρασε γρήγορα στέλνοντας μέλη της δύναμης EKO Cobra να περιπολούν τα σύνορα και προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προσπάθειες εργαλειοποίησης που χρησιμοποιούσε η Τουρκία.’’

Στην κατ’ιδίαν συνάντηση που είχαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Καγκελάριος της Αυστρίας, συζήτησαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την διαχείριση του μεταναστευτικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ αλλά και στη διαπραγμάτευση του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μηταράκης, επεσήμανε ότι: ‘’η προστασία των συνόρων είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του χώρου Σένγκεν, όπως είναι καταλυτικής σημασίας η εξάρθρωση των δικτύων λαθροδιακίνησης ανθρώπων. Πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για οικονομικό όφελος. Η Ελλάδα δεσμεύεται να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, ελέγχει πιθανές δευτερεύουσες μεταναστευτικές ροές προς την Αυστρία. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους λαθρεμπόρους να επιλέγουν ποιος εισέρχεται στο έδαφος των κρατών μελών της Ένωσης.’’

Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Μηταράκης, χαιρέτισε την προσέγγιση της γαλλικής Προεδρίας, ως προς μία σταδιακή προσέγγιση του Συμφώνου, και τόνισε ότι: ''πρέπει να προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά την ευθύνη επιτρέποντας τη μέγιστη ευελιξία στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής. Κάθε σύνορο έχει την ιδιαιτερότητά του και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη”, συμπλήρωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης επανέλαβε την ανάγκη τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε έναν μηχανισμό που μπορεί να προσφέρει άμεση, απτή αλληλεγγύη στα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό πίεση. ’’Όσον αφορά την Ελλάδα, η όποια συζήτηση για το Σύμφωνο προέρχεται από την ανάγκη αποφυγής τυχόν συμφόρησης στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές στα σύνορα. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τη Μόρια. Ως εκ τούτου, πρεσβεύουμε έναν μηχανισμό μετεγκατάστασης, ο οποίος θα ενεργοποιείται όταν η χρήση αυτών των Κέντρων θα ξεπερνά το 50% της συνολικής χωρητικότητας’’ κατέληξε ο κ. Μηταράκης.

Τέλος, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου έδωσε έμφαση και στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την προώθηση της νόμιμης και εύτακτης μετανάστευσης. Αναφέρθηκε μάλιστα, στο Μνημόνιο Συναντίληψης το οποίο συνήφθη με το Μπαγκλαντές, και το οποίο επικεντρώνεται στην ανάγκη αποτροπής της παράνομης μετανάστευσης και υλοποίησης επιστροφών στο Μπαγκλαντές, ενώ προσφέρει την ευκαιρία εποχικής εργασίας στην Ελλάδα σε υπηκόους του Μπαγκλαντές υπό τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας.

