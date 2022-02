Οικονομία

“Εργάνη” - Rapid test: Διευκρινίσεις για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης

Τι λέει το υπουργείο για την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test.



Σε διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test προχώρησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 64232/15.10.2021 (ΦΕΚ Β' 4766) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 69459/5.11.2021 (ΦΕΚ Β' 5165) ΚΥΑ και δη για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά, υποβάλλεται το χρονικό διάστημα από 8 έως 11 Μαρτίου. Στη συνέχεια, θα υποβάλλεται κάθε εβδομάδα από Τρίτη έως Παρασκευή για την εβδομάδα αναφοράς που προηγήθηκε.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους εργοδότες για τους οποίους εκκρεμεί η υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης για τις εβδομάδες αναφοράς από 15/11/2021 έως και 06/02/2022 να προβούν στην υποβολή δηλώσεων ή/και διορθώσεων από Τρίτη 22 Φεβρουαρίου έως και Δευτέρα 07 Μαρτίου.

