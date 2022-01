Οικονομία

“Εργάνη”: Δεν δέχεται τα rapid test - Στον “αέρα” οι εργαζόμενοι

Μπέρδεμα με το Σύστημα “Εργάνη” και τα rapid test των εμβολιασμένων πολιτών, αφήνει έκθετους τους εργαζόμενους που βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό.

Στον «αέρα» βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι που έχουν εμβολιαστεί αλλά μετά από rapid test βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όσοι βρίσκονται θετικοί σε rapid test πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα πέντε ημερών.

Για τους εμβολιασμένους δεν χρειάζεται μοριακό τεστ για να δικαιολογήσουν την απουσία από την εργασία τους, καθώς είναι αρκετό ένα θετικό rapid test που θα αναρτηθεί στο σύστημα Εργάνη από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγωνιστικά κέντρα, για να εξασφαλίσουν την απαραίτητη άδεια για την καραντίνα.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με το real.gr που προέκυψε όμως είναι ό,τι το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ επιβεβαιωμένα δεν αναγνωρίζει το rapid test και δέχεται μόνο το μοριακό (PCR), γεγονός που αφήνει έκθετους τους εργαζόμενους που έχουν νοσήσει και είναι εμβολιασμένοι.

Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι, πρέπει να υποβάλλονται σε μοριακό τεστ και εφόσον είναι θετικό, το καταθέτουν για να λάβουν τις πέντε ημέρες πληρωμένης άδειας, κάτι που δεν μπορούν στην παρούσα φάση, όπως φαίνεται, να κάνουν οι εμβολιασμένοι εργαζόμενοι.

